'ये ठीक नहीं हुआ...', G-20 में जिनपिंग और ट्रूडो की नोकझोंक, जानें क्या है पूरा मामला

जी 20 के मंच पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तकरार देखने मिली है. दोनों ही देशों के नेताओं ने जो मुलाकात की थी, वो बातचीत लीक हो गई. इस बात से चीनी राष्ट्रपति खासा नाराज हो गए और जब वे जस्टिन ट्रूडों से मिले, उन्होंने दो टूक कह दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था.

क्यों नाराज हो गए शी जिनपिंग?

एक वीडियो सामने आया है जिसमें चीनी राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो को कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं था. इस प्रकार से बातचीत नहीं की जा सकती है. अब शी जिनपिंग की इस नाराजगी पर तुरंत जस्टिन ट्रूडो का भी जवाब आ गया. उन्होंने कहा कि कनाडा में हम हमेशा से ही खुलकर बात करने में विश्वास रखते हैं, आगे भी वो जारी रहने वाला है. आगे भी साथ काम करेंगे, लेकिन कई मुद्दे होंगे, जिन पर हम शायद सहमत ना हों.

