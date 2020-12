ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई ब्रेक्जिट ट्रेड डील, लंबे समय से चल रहा था गतिरोध

10 महीने लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच ब्रेक्जिट ट्रेड डील पर सहमति बन ही गई. ब्रिटेन अब यूरोप के एकल बाजार का हिस्सा नहीं रहेगा. जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन ने गुरुवार को डेडलाइन से एक हफ्ते पहले ही यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्सिट व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर किए.

डाउनिंग स्ट्रीट के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा, "डील हो गई". उसने आगे कहा, "हमने यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ ट्रेड डील को अंतिम रूप दे दिया है. हमने अपने पैसे, सीमा, कानूनों, व्यापार और मछली पकड़ने के जलीय क्षेत्र को वापस ले लिया है".

सूत्र ने आगे कहा, "यह सौदा ब्रिटेन के हर हिस्से में रहने वाले परिवारों और व्यवसायों के लिए शानदार खबर है. हमने पहले मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो जीरो टैरिफ और जीरो कोटा पर आधारित है. जो कभी भी ईयू (यूरोपीय यूनियन) के साथ रहते हुए हासिल नहीं किया जा सकता था."

