दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान ‘गोनी’, फिलीपींस में तबाही, 10 की मौत

साल 2020 ने दुनिया को कई बड़े झटके दिए हैं, जिनमें से एक कोरोना वायरस से दुनिया अभी जूझ ही रही है. इस बीच फिलीपींस में इस साल के सबसे ताकतवर तूफान ‘गोनी’ ने दस्तक दे दी है. इस महातूफान के कारण अबतक दस लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई इलाकों में तबाही का मंजर है.



रविवार को इस तूफान ने ईस्टर्न फिलीपींस में दस्तक दी, जिसके कारण करीब दस लाख लोग प्रभावित हुए हैं. रविवार को ये तूफान फिलीपींस के लुजोन द्वीप के बिकोल इलाके में टकराया, जहां दस लोगों की जान चली गई.



तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 235 किमी. तक रही, जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रफ्तार 395 किमी. प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है. स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक, ये तूफान साउथ चाइना सी की ओर से फिलीपींस की ओर आया है, अभी ये एक ही क्षेत्र से टकराया है जबकि कुछ अन्य इलाकों में भी दस्तक दे सकता है.

At 5am on Nov 1, super typhoon #RollyPH / #Goni made landfall in the Philippines - the most powerful typhoon to hit the country this year amidst the #COVID19 pandemic.



