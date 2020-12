क्रोएशियाः राजधानी जागरेब में लगातार दूसरे दिन कांपी धरती, आया 6.3 तीव्रता का भूकंप

क्रोएशिया की राजधानी जागरेब में लगातार दूसरे दिन भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए. राजधानी में आज मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भूकंप के बड़े झटकों ने लोगों को खासा डरा दिया. भूकंप के तेज झटकों की वजह से कुछ लोगों को चोट लगी तो छतों और इमारतों को काफी नुकसान हुआ.

यूरोपीय भूमध्यसागरीय भूकंप केंद्र (SMSC) ने बताया कि जागरेब के दक्षिण-पूर्व में 46 किलोमीटर (17 मील) की दूरी पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया. शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि भूकंप से व्यापक क्षति हुई जिसमें कई घरों और इमारतों की छतें ढह गईं तो कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा. कल सोमवार को भी इसी क्षेत्र में 5.2 की तीव्रता का भूकंप आया था.

स्थानीय एन1 टेलीविजन ने आज मंगलवार को पेत्रिनाजा शहर से लाइव रिपोर्ट की, जहां सोमवार तड़के भूकंप आया था, जहां एक इमारत एक कार के ऊपर गिर गई थी. फुटेज में दमकलकर्मियों को कार से मलबा हटाने की कोशिश करते दिखाया गया, जो नीचे दब गया था.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भूकंप के समय एक शख्स कार में बैठा हुआ था. यह भूकंप इतना तेज था कि इसका असर पूरे क्रोएशिया के अलावा पड़ोसी मुल्कों सर्बिया और बोस्निया में भी महसूस किया गया. सोमवार को इसी क्षेत्र में 5.2 की तीव्रता का भूकंप आया था.

क्रोएशिया में कल सोमवार को राजधानी जागरेब के दक्षिणपूर्व में 50 किलोमीटर की दूरी पर भूकंप आया था. राजधानी में यह भूकंप स्थानीय समयानुसार पांच बजकर 28 मिनट पर आया.

A magnitude 5.2 earthquake hit central Croatia with an epicenter some 50 kilometers southeast of the capital Zagreb, Croatian state television reported https://t.co/ieztK0BR42 pic.twitter.com/zcU5o3crcm