भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के नाम पर स्पेसक्राफ्ट का रखा नाम, नासा ने दी जानकारी

अमेरिका की एयरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमैन कॉर्पोरेशन ने अपने नए लांच होने वाले सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के नाम पर रखा है. यह अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोड़ा जाएगा. कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला एस्ट्रोनॉट थीं. साल 2003 में अंतरिक्ष यान में हुई एक दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी. कोलंबिया यान 16 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा पर था और दुर्घटना के समय वह पृथ्वी की तरफ लौट रहा था.

कल्पना के नाम पर स्पेसक्राफ्ट

बता दें, कल्पना ने 19 नवंबर 1997 को अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू किया था. उन्होंने 6 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 से उड़ान भरी थी. अपने पहले मिशन के दौरान कल्पना ने 1.04 करोड़ मील सफर तय करते हुए करीब 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे. अंतरिक्ष में जाने के लिए उन्होंने आठ महीने की ट्रेनिंग ली थी. कल्पना ने साल 1988 में नासा ज्वॉइन किया था.

Today, Northrop Grumman Corporation named next Cygnus spacecraft launching to International Space Station in honour of astronaut Kalpana Chawla, the first woman of Indian descent to go to space. The liftoff is targeted for Sept 29 from NASA's Wallops Flight Facility in US: NASA pic.twitter.com/fvbYcygbyc