चुनाव हारे ट्रंप, मेलानिया बोलीं- गिना जाना चाहिए हर वैध वोट

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बाइडेन से करारी शिकस्त मिली है. बाइडेन को 290 इलेक्टोरल वोट मिले, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट ही पा सके. अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है. ट्रंप हार गए, लेकिन मतगणना को लेकर रार अभी जारी है.

अब डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने मतगणना को लेकर सवाल उठाए हैं. मेलानिया ने कहा है कि अमेरिका के लोग निष्पक्ष चुनाव के हकदार हैं. उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि प्रत्येक वैध वोट की गिनती होनी चाहिए, अवैध वोट की नहीं. डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया इतने पर ही नहीं रुकीं. उन्होंने कहा है कि हमें पूरी पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए.

वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पिछले दो हफ्ते में हमें काफी कुछ सीखने को मिला. उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा है. ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि लेमस्ट्रीम मीडिया कब से कह रहा है कि हमारा अगला राष्ट्रपति कौन होगा? गौरतलब है कि ट्रंप ने मतगणना में धांधली के आरोप लगाते हुए चुनाव नतीजे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था.

Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks!