भारत की अनदेखी कर पाकिस्तान की मदद करने पर क्या बोला अमेरिका?

अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को एफ-16 फाइटर जेट के रख रखाव के लिए दी गई 450 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसे यूएस नजर अंदाज कर रहा है. बाइडन प्रशासन के प्रवक्ता नेड प्राइस ने पाकिस्तान को दुनिया से आतंकवाद खत्म करने वाले मिशन में अमेरिका का अहम सहयोगी बताया है.

मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूएस डिपार्ट्मेंट ऑफ स्टेट के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि यूएस मिलिट्री की ओर से पाकिस्तान को एफ-16 फाइटर जेट फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए दिए गए 450 मिलियन डॉलर अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही नीति का हिस्सा है.

नेड प्राइस ने बाइडन प्रशासन की पुरानी बात दोहराते हुए कहा कि अमेरिका जिसे भी फाइटर प्लेन बेचता है, उसके बाद उसका मेंटेनेंस का खर्च उठाने में भी मदद करता है. इसी तरह पाकिस्तान भी लड़ाकू विमान एफ-16 का खरीदार है, ऐसे में अमेरिका की ओर से एफ-16 विमानों के मेंटेनेंस के लिए सहायता की गई है.

पाकिस्तान के साथ एफ 16 प्रोग्राम को लेकर प्राइस ने आगे कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में यह डील एक जरूरी हिस्सा रही है. यह डील पाकिस्तान को मौजूदा समय और भविष्य में भी आतंकवाद से निपटने के लिए सक्षम बना देगी. वहीं नेड प्राइस ने सभी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से तेज एक्शन लेने की आशा जताई है.

नया एयरक्राफ्ट या हथियार मदद में शामिल नहीं

हाल ही में यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लु ने भारत की आपत्ति पर बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद को मंजूरी दी गई है, वह सेफ्टी और मेंटेनेंस प्रोग्राम तहत की गई है. इस आर्थिक मदद में किसी भी तरह का नया एयरक्राफ्ट या हथियार शामिल नहीं है.

डोनाल्ड लु ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को सुरक्षा उपकरणों की देखरेख के लिए यह मदद की गई है. डोनाल्ड लु ने कहा था कि अमेरिका की हमेशा से यह पॉलिसी रही है कि जब भी किसी को सुरक्षा उपकरण देता है तो उनके रख रखाव के लिए भी सपोर्ट करता है.

एफ 16 मेंटेनेंस के लिए आर्थिक मदद के ऐलान के बाद अमेरिका की ओर से कहा गया था कि जो पाकिस्तान को जो सुरक्षा सहायता दी गई है, उसके लिए जरिए पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ देगा, जिससे अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी.

ट्रंप सरकार ने रोक दी थी पाकिस्तान को मदद

साल 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी थी. राष्ट्रपति ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान किसी भी तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की लड़ाई में मदद नहीं कर रहा है.

हालांकि, अमेरिकी आम चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए और अमेरिका में जो बाइडन की सत्ता आ गई. जो बाइडन अपनी सरकार की शुरुआत से ही पाकिस्तान के लिए ज्यादा सख्त नहीं रहे हैं. अब आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान की मदद करने के लिए भी अपना खजाना खोल दिया है.

पाकिस्तान को मदद पर भारत में उठे थे सवाल

भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता के फैसले पर सवाल खड़े किए थे. कंवल सिब्बल ने ट्वीट में कहा था कि पाकिस्तान के एफ-16 फाइटर जेट फ्लीट को मजबूत करना अमेरिकी और भारत के संबंधों को झटका है, ऐसा करने से अमेरिका की विश्वसनीता पर सवाल उठता है.

कंवल सिब्बल ने आगे कहा था कि अगर अमेरिका को भारत और पाकिस्तान में से किसी एक का चुनाव नहीं करना है तो यूक्रेन को लेकर भारत किसी एक का पक्ष क्यों ले और रूस के साथ अपने संबंधों को कमजोर करे.

US decision to boost Pak’s F16 fleet sets back India-US ties. Raises issues of trust/reliability.If US refuses to choose between India& Pak & arms our adversary why sh’d India choose sides on Ukraine& dilute ties with Russia. Reasons given for US decision hark back to Cold War.