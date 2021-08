चीनी मीडिया ने की अमेरिका की खिंचाई, बोले- 20 साल बाद वापस तालिबान का राज ला दिया

अफगानिस्तान में जब से तालिबान ने और मजबूत होकर वापसी की है, अमेरिका पर हर कोई निशाना साध रहा है. सवाल उठाए जा रहे हैं कि 20 साल की मेहनत का क्या हुआ? अफगानिस्तान को यूं बीच मझधार में क्यों छोड़ दिया गया? अमेरिका भी इन सवालों कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन उसके विरोधी चीन ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है.

चीनी मीडिया ने की अमेरिका की खिंचाई

चीनी मीडिया की तरफ से लगातार अमेरिका और उसकी अफगान रणनीति की खिल्ली उड़ाई जा रही है. कहा जा रहा है कि अमेरिका ने मेहनत तो काफी की, लेकिन 20 साल बाद उसने फिर तालिबान को सरकार बनाने का मौका दे दिया. Xinhua News की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है. उस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है- जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी कहीं नही जा रही है, जरा ये सोचिए- चार अमेरिकी राष्ट्रपति, 20 साल का संघर्ष, 2 ट्रिलियन डॉलर खर्च, 2,300 सैनिकों ने गंवाई जान. लेकिन फिर भी 20 साल बाद तालिबान ने ही तालिबान को रिप्लेस कर दिया.

When you feel life is going nowhere, just think: with

4 U.S. presidents

20 years

2 trillion dollars

2,300 soldiers' lives...

the regime of Afghanistan changes from Taliban to... Taliban pic.twitter.com/ZHI2OaIgxk