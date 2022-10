यूक्रेन में भारतीयों को बेवजह बाहर न निकलने की सलाह, दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

यूक्रेन और रूस के बीच विवाद गहराता जा रहा है. क्रीमिया ब्रिज पर अटैक के बाद भड़के रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं. एजेंसी के मुताबिक 24 घंटे में 75 मिसाइलें दागी गई हैं. इसी बीच कीव में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में सभी भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत भारतीय नागरिकों को यूक्रेन में सभी गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है. साथ ही कहा गया है कि वह यूक्रेन में अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दें.

