scorecardresearch
 

Feedback

ई-रिक्शा को बचाने में पलट गई बस, एक की मौत, 12 की हालत गंभीर

बीरभूम में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 29 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया. ई-रिक्शा चालक हादसे के बाद फरार हो गया जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.

Advertisement
X
बस हादसे में एक बच्चे की मौत (Photo: AI-generated)
बस हादसे में एक बच्चे की मौत (Photo: AI-generated)

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. बोलपुर शहर में यात्रियों से खचाखच भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 29 यात्री घायल हो गए. इनमें से 12 की हालत गंभीर बनी हुई है.

हादसे में एक बच्चे की हुई मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि दुर्घटना उस वक्त हुई जब नानूर से आ रही बस अचानक सामने से आए एक ई-रिक्शा को बचाने की कोशिश में पलट गई. ई-रिक्शा पास की गली से अचानक सड़क पर आ गया था. बस चालक ने टक्कर से बचाने के लिए वाहन को मोड़ा लेकिन संतुलन बिगड़ने से बस पलट गई.

सम्बंधित ख़बरें

bjp bhupendra yadav and bipap dbe west bengal assembly election 2026
विजयवर्गीय ने ममता के दुर्ग में लगाई थी सेंध, अब क्या सत्ता के सिंहासन तक ले जाएंगे भूपेंद्र-बिप्लब? 
Donald Trump was depicted as a demon in a Durga Puja pandal in Murshidabad
'उन्होंने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है', बंगाल के दुर्गा पंडाल में ट्रंप को दिखाया असुर  
CALCUTTA HC DIRECTS CENTRE TO BRING BACK SIX BENGALIS INCLUDING ONE PREGNANT WOMAN FROM BANGLADESH
भारतीयों को बांग्लादेशी बताकर किया डिपोर्ट, अब HC का केंद्र को निर्देश- चार हफ्ते में वापस लाओ 
TMC Poster Kolkata
अमित शाह के दौरे से पहले बंगाल में पोस्टर पॉलिटिक्स, बीजेपी ने TMC पर लगाया पोस्टर फाड़ने का आरोप 
Poster Controversy in Kolkata: Were Amit Shahs posters torn?
पश्चिम बंगाल: फाड़े गए अमित शाह के पोस्टर्स, BJP-TMC में तकरार 

हादसे के बाद बस में सवार यात्री फंस गए. मौके पर मौजूद स्थानीय लोग और पुलिस ने तुरंत बचाव अभियान चलाया और घायलों को बाहर निकाला. सभी घायलों को तुरंत बोलपुर उप-डिविजनल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर रूप से घायल 12 यात्रियों का इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने बताया कि कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें रेफर किया जा रहा है.

Advertisement

ई-रिक्शा चालक मौके से फरार

पुलिस के मुताबिक मृतक बच्चा बस में अपने परिजनों के साथ यात्रा कर रहा था. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस बीच हादसे के लिए जिम्मेदार ई-रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया. 

पुलिस ने बताया कि उसकी पहचान की जा चुकी है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. अधिकारी ने कहा कि आरोपी चालक को जल्द पकड़ लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement