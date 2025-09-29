ई-रिक्शा को बचाने में पलट गई बस, एक की मौत, 12 की हालत गंभीर

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. बोलपुर शहर में यात्रियों से खचाखच भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 29 यात्री घायल हो गए. इनमें से 12 की हालत गंभीर बनी हुई है.

हादसे में एक बच्चे की हुई मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि दुर्घटना उस वक्त हुई जब नानूर से आ रही बस अचानक सामने से आए एक ई-रिक्शा को बचाने की कोशिश में पलट गई. ई-रिक्शा पास की गली से अचानक सड़क पर आ गया था. बस चालक ने टक्कर से बचाने के लिए वाहन को मोड़ा लेकिन संतुलन बिगड़ने से बस पलट गई.

हादसे के बाद बस में सवार यात्री फंस गए. मौके पर मौजूद स्थानीय लोग और पुलिस ने तुरंत बचाव अभियान चलाया और घायलों को बाहर निकाला. सभी घायलों को तुरंत बोलपुर उप-डिविजनल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर रूप से घायल 12 यात्रियों का इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने बताया कि कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें रेफर किया जा रहा है.

Advertisement

ई-रिक्शा चालक मौके से फरार

पुलिस के मुताबिक मृतक बच्चा बस में अपने परिजनों के साथ यात्रा कर रहा था. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस बीच हादसे के लिए जिम्मेदार ई-रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने बताया कि उसकी पहचान की जा चुकी है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. अधिकारी ने कहा कि आरोपी चालक को जल्द पकड़ लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----