'मोदी भ्रष्टाचार नहीं, विपक्ष को खत्म करने में जुटे हैं...', TMC ने प्रधानमंत्री पर लगाया बंगाल विरोधी रवैये का आरोप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (शुक्रवार) को पश्चिम बंगाल के दौर पर थे. राजधानी कोलकाता में उन्होंने 5,200 करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं का उद्धाटन और शिलान्यास किया. जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रदेश की टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला. अब टीएमसी ने भी प्रधानमंत्री पर पलटवार किया है.
टीएमसी ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को लेकर पलटवार करते हुए 2016 के नारदा स्टिंग फुटेज का सहारा लिया, जिसमें शुभेंदु अधिकारी को नकद लेते हुए दिखाया गया है.
टीएमसी कुणाल घोष ने कहा, 'प्रधानमंत्री उन लोगों को अपने बगल में बैठा देते हैं, जिन्होंने बंगाल को बदनाम किया है. कांच में बैठकर वह दूसरे को कोसते हैं. लेकिन, उसी के बगल में बैठे हैं जो चोरी में लिप्त रहा (शुभेंदु अधिकारी). बीजेपी शासन में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है.'
डॉ. शशि पांजा ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने कोलकाता दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कामों का उल्लेख नहीं किया. मेट्रो प्रोजेक्ट्स ममता बनर्जी की योजना के तहत आए हैं, लेकिन पीएम ने उनकी भूमिका को मान्यता नहीं दी. प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वह विपक्ष को खत्म करने में लगे हैं.
टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई ट्वीट्स पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है.
एक ट्वीट में टीएमसी ने लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे तौर पर दिया जाता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा यहां लूट लिया जाता है. राज्य को दोष देने के बजाय, केंद्र को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए जिसमें दिखाया जाए कि 2021 के बाद बंगाल को कितना आवंटित किया गया है.'
कुणाल घोष ने ये भी कहा कि जिस बीजेपी ने हमेशा दावा किया कि बंगाल में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध है, वही पीएम अब कह रहे हैं कि बंगाल दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहा है. उन्होंने इसे विरोधाभासी रवैये के रूप में प्रस्तुत किया.
TMC का यह संदेश स्पष्ट है कि वे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार विरोधी नारे के पीछे छिपे विपक्ष विरोधी एजेंडे का विरोध कर रहे हैं और बंगाल की मान्यता और सम्मान की वकालत कर रहे हैं.