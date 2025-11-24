बाबरी विध्वंस की बरसी पर TMC की मेगा रैली, बीजेपी बोली- ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि अगले महीने बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर होने वाली टीएमसी की मेगा रैली सिर्फ अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश है और इसका साम्प्रदायिक सौहार्द फैलाने से कोई लेना-देना नहीं है.

दरअसल, टीएमसी हर साल 6 दिसंबर को कोलकाता के मेयो रोड स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के पास ‘साम्प्रदायिक सौहार्द दिवस’ (संहति दिवस) के रूप में बड़ी रैली आयोजित करती है. इस बार भी पार्टी ने भारी भीड़ जुटाने की तैयारी कर रखी है, जहां पार्टी एक बडी लामबंदी की योजना बना रही है.

ये पूरी रैली वोट बैंक की राजनीति

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार ने दावा किया कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों का वोट चाहते हैं. अल्पसंख्यक समुदाय भी समझ चुका है कि टीएमसी वोट के लिए ही काम करती है और बोलती है. उनकी ये रैली पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है. राज्य सरकार अल्पसंख्यकों का विकास नहीं चाहती.

TMC ने आरोपों को किया खारिज

उन्होंने कहा कि टीएमसी का प्रस्तावित कार्यक्रम सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने के उद्देश्य से नहीं है. हालांकि, टीएमसी ने बीजेपी के सभी आरोपों का खारिज कर दिया है.

टीएमसी का कहना है कि ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी सांप्रदायिक तनाव पैदा न कर सके या हिंसा न भड़का सके.

'ये कोई नई बात नहीं'

टीएमसी नेता जय प्रकाश मजूमदार ने कहा, 'ये कोई नई बात नहीं है. बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से ममता बनर्जी 6 दिसंबर को संहति दिवस के रूप में मनाती रही हैं. यही हमारे संविधान की भावना है.'

गौरतलब है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की घटना ने देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया था. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उस वक्त विपक्ष में थीं और तब से वे लगातार इस दिन को सौहार्द दिवस के रूप में मनाती हैं.

