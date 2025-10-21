पश्चिम बंगाल: काली पूजा की रात हुआ झगड़ा, पुरुलिया में देवर ने भाभी को दी दर्दनाक मौत

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां काली पूजा की रात जिले के पारा थाना क्षेत्र के चापुरी गांव में घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया, जब एक महिला के देवर ने कथित तौर पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.

मृतका की पहचान 29 साल की पदबी टुडू के रूप में हुई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोमवार रात परिवार के भीतर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. इसी दौरान देवर ने पदबी पर धारदार हथियार से हमला कर उसका चेहरा बुरी तरह कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

सूचना मिलते ही पारा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया गया.

प्राथमिक जांच में हत्या के पीछे अंधविश्वास और टोने-टोटके के आरोप जुड़ा होने की संभावना जताई जा रही है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मृतका को कुछ परिजन लंबे समय से ‘डायन’ (जादू-टोना करने वाली) बताकर प्रताड़ित कर रहे थे. इसी अंधविश्वासी सोच और आपसी मनमुटाव ने घटना को जन्म दिया.

पुलिस ने अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है ताकि हत्या की असली वजह और घटनाक्रम का पता चल सके.

स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी अंधविश्वास और डायन-बिसाही जैसी कुप्रथाएं कई परिवारों में सामाजिक तनाव और हिंसा की जड़ बनी हुई हैं. पुलिस ने लोगों से ऐसे मामलों में जागरूकता बरतने और कानून का सहारा लेने की अपील की है.

