scorecardresearch
 

Feedback

पश्चिम बंगाल: काली पूजा की रात हुआ झगड़ा, पुरुलिया में देवर ने भाभी को दी दर्दनाक मौत

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में काली पूजा की रात घरेलू विवाद में महिला की उसके देवर ने धारदार हथियार से हत्या कर दी. मृतका की पहचान 29 वर्षीय पदबी टुडू के रूप में हुई. हत्या के पीछे अंधविश्वास और डायन बताने की वजह मानी जा रही हैय. पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की है.

Advertisement
X
पुरुलिया में देवर ने भाभी को दी दर्दनाक मौत (Photo: ai image)
पुरुलिया में देवर ने भाभी को दी दर्दनाक मौत (Photo: ai image)

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां काली पूजा की रात जिले के पारा थाना क्षेत्र के चापुरी गांव में घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया, जब एक महिला के देवर ने कथित तौर पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.

मृतका की पहचान 29 साल की पदबी टुडू के रूप में हुई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोमवार रात परिवार के भीतर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. इसी दौरान देवर ने पदबी पर धारदार हथियार से हमला कर उसका चेहरा बुरी तरह कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

सूचना मिलते ही पारा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

देवर के साथ तकरार के बाद भाभी ने वारदात को दिया अंजाम
भाभी ने क्यों काटा था देवर का प्राइवेट पार्ट? कहानी जानकर हो जाएंगे हैरान 
knife
देवर से था भाभी का अफेयर, मायके से आकर भाई ने बीच सड़क बहन पर चलाए ताबड़तोड़ चाकू  
दिवाली पर देश के कई शहरों की हवा हुई खराब
लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता... दिवाली की रात 10 बड़े शहरों की ज़हरीली हुई हवा, कहां कितना AQI 
Diwali Mahakali Puja
तंत्र की रात, अमावस्या का अंधेरा और काली पूजा... दिवाली का वो रहस्य जिससे अनजान हैं हम 
Bhoot Chaturdashi
दिवाली है या हैलोवीन... पश्चिम बंगाल में जगह-जगह क्यों नजर आते हैं 'भूत' 

प्राथमिक जांच में हत्या के पीछे अंधविश्वास और टोने-टोटके के आरोप जुड़ा होने की संभावना जताई जा रही है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मृतका को कुछ परिजन लंबे समय से ‘डायन’ (जादू-टोना करने वाली) बताकर प्रताड़ित कर रहे थे. इसी अंधविश्वासी सोच और आपसी मनमुटाव ने घटना को जन्म दिया.

पुलिस ने अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है ताकि हत्या की असली वजह और घटनाक्रम का पता चल सके.

Advertisement

स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी अंधविश्वास और डायन-बिसाही जैसी कुप्रथाएं कई परिवारों में सामाजिक तनाव और हिंसा की जड़ बनी हुई हैं. पुलिस ने लोगों से ऐसे मामलों में जागरूकता बरतने और कानून का सहारा लेने की अपील की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Advertisement