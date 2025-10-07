बीजेपी सांसद से मिलने अस्पताल पहुंचीं ममता बनर्जी, राहत कार्यों का जायजा लेते समय भीड़ ने किया था हमला

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से मिलने सिलीगुड़ी के एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचीं. खगेन मुर्मू पर सोमवार को नागराकाटा में हमला हुआ था. वह राज्य के उत्तरी हिस्से में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे.

राहत कार्यों का जायजा लेते समय भीड़ ने किया हमला

ममता बनर्जी की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब उत्तरी बंगाल में दो भाजपा नेताओं- सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष- पर हमले को लेकर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है. सोमवार को जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंचे मुर्मू और घोष पर भीड़ ने हमला कर दिया था. इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच तीखा टकराव देखने को मिला.

CM ने सांसद से पूछा हालचाल



मंगलवार को टीवी चैनलों पर दिखाया गया कि ममता बनर्जी अस्पताल में पहुंचीं और वहां घायल भाजपा सांसद से मुलाकात की. उन्होंने मुर्मू की पत्नी और बेटे से भी बात की और इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम से उनकी स्थिति की जानकारी ली. सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी ने सांसद की तबीयत के बारे में विस्तार से पूछा. उन्होंने मुर्मू से कहा, 'क्या आपको डायबिटीज है? क्या आप नियमित रूप से इंसुलिन और दवा ले रहे हैं?'

Advertisement

परिवार को दिया मदद का आश्वासन

मुख्यमंत्री ने उन्हें सलाह दी कि डॉक्टरों की बात ध्यान से सुनें और इलाज को लेकर कोई कोताही न बरतें. जाते-जाते उन्होंने मुर्मू के परिवार से कहा, 'अगर आपको किसी तरह की मदद या दूसरे अस्पताल में इलाज की जरूरत हो, तो मुझे बताइए. सरकार हर संभव सहायता देगी.'

---- समाप्त ----