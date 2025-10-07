scorecardresearch
 

बीजेपी सांसद से मिलने अस्पताल पहुंचीं ममता बनर्जी, राहत कार्यों का जायजा लेते समय भीड़ ने किया था हमला

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से सिलीगुड़ी के एक प्राइवेट अस्पताल में मिलीं, जो नागराकाटा में हुए हमले के बाद घायल हो गए थे. मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर सोमवार को भीड़ ने हमला कर दिया था, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया है.

ममता ने BJP सांसद की सेहत और इलाज की जानकारी ली और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया. (Photo: PTI)
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से मिलने सिलीगुड़ी के एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचीं. खगेन मुर्मू पर सोमवार को नागराकाटा में हमला हुआ था. वह राज्य के उत्तरी हिस्से में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे.

राहत कार्यों का जायजा लेते समय भीड़ ने किया हमला

ममता बनर्जी की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब उत्तरी बंगाल में दो भाजपा नेताओं- सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष- पर हमले को लेकर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है. सोमवार को जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंचे मुर्मू और घोष पर भीड़ ने हमला कर दिया था. इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच तीखा टकराव देखने को मिला.

CM ने सांसद से पूछा हालचाल
 
मंगलवार को टीवी चैनलों पर दिखाया गया कि ममता बनर्जी अस्पताल में पहुंचीं और वहां घायल भाजपा सांसद से मुलाकात की. उन्होंने मुर्मू की पत्नी और बेटे से भी बात की और इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम से उनकी स्थिति की जानकारी ली. सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी ने सांसद की तबीयत के बारे में विस्तार से पूछा. उन्होंने मुर्मू से कहा, 'क्या आपको डायबिटीज है? क्या आप नियमित रूप से इंसुलिन और दवा ले रहे हैं?'

परिवार को दिया मदद का आश्वासन

मुख्यमंत्री ने उन्हें सलाह दी कि डॉक्टरों की बात ध्यान से सुनें और इलाज को लेकर कोई कोताही न बरतें. जाते-जाते उन्होंने मुर्मू के परिवार से कहा, 'अगर आपको किसी तरह की मदद या दूसरे अस्पताल में इलाज की जरूरत हो, तो मुझे बताइए. सरकार हर संभव सहायता देगी.'

