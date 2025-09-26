scorecardresearch
 

अमित शाह के दौरे से पहले बंगाल में पोस्टर पॉलिटिक्स, बीजेपी ने TMC पर लगाया पोस्टर फाड़ने का आरोप

पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कोलकाता के कालीघाट मंदिर इलाके में शाह के पोस्टर फाड़ दिए गए और उनकी जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर चिपका दिए गए.

BJP का आरोप है कि टीएमसी ने अमित शाह के पोस्टर हटाकर ममता बनर्जी के कटआउट लगा दिए.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने लेबुतला दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया. उसके बाद वे कालीघाट मंदिर में दर्शन करेंगे. हालांकि, शाह के मंदिर इलाके में आने से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हो गई है.

बीजेपी का आरोप है कि गुरुवार रात पार्टी कार्यकर्ताओं ने कालीघाट मंदिर क्षेत्र में अमित शाह के पोस्टर लगाए थे, लेकिन शुक्रवार सुबह ये पोस्टर गायब मिले. उनकी जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर चिपका दिए गए. BJP की ओर से इस मामले में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है.

बीजेपी ने TMC पर साधा निशाना

बीजेपी नेताओं का कहना है कि अमित शाह के कार्यक्रम से घबराकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस इस तरह की हरकत कर रही है. बीजेपी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए पोस्टर बदलने को दुर्भावनापूर्ण कदम कहा है.

शाह का कालीघाट मंदिर दौरा

अमित शाह का आज का कार्यक्रम राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. लेबुतला दुर्गा पूजा के उद्घाटन के बाद उनका कालीघाट मंदिर दर्शन राज्य की राजनीति में नया संदेश देने वाला कदम माना जा रहा है.

क्या कहती है TMC?

टीएमसी नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा, पोस्टर कौन हटाएगा? यहां बीजेपी का कोई संगठन ही नहीं है. बीजेपी एजेंसियों ने पोस्टरों का पैसा हड़प लिया है. हम पोस्टर नहीं हटाते. हम इस पर विश्वास नहीं करते और ममता दीदी को लोगों के दिल से कौन निकाल सकता है.

वहीं, बीजेपी का दावा है कि जमीनी स्तर पर डर और हताशा की वजह से इस तरह के पोस्टर बदलाव किए जा रहे हैं. अब बीजेपी कार्यकर्ता फिर से कालीघाट मंदिर परिसर में अमित शाह के कटआउट लगा रहे हैं.

शुभेंदु अधिकारी बोले- दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं...

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ आज कोलकाता में संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल के भव्य उद्घाटन में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं. पूजा पंडाल की 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम पहलगाम की भयावह घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि है. यह हमारे सशस्त्र बलों की अटूट भावना को दर्शाती है और उनकी बहादुरी को सलाम करती है. जब हम इस पावन पर्व के दौरान भक्ति में डूबे हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे सीमा प्रहरी लगातार और निस्वार्थ भाव से हमारी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए अपने जीवन समर्पित कर रहे हैं. सभी को शांति और समृद्धि से भरी हुई आनंदमयी और मंगलमय दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं. मां दुर्गा को धन्यवाद, जिन्होंने हमें यह संदेश दिया है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है. जय मां दुर्गा.

