SIR में नाम कटने के डर से जान देने की कोशिश! बंगाल में 24 घंटे के अंदर दूसरा मामला

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में 60 साल के किसान ने मतदाता सूची से नाम कटने के डर में जहर खा लिया. परिजनों ने समय रहते शख्स को बचा लिया है. यह 24 घंटे में दूसरी ऐसी घटना है, जिसने SIR प्रक्रिया को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

बंगाल में शख्स ने आत्महत्या की कोशिश की है. (सांकेतिक तस्वीर)
बंगाल में शख्स ने आत्महत्या की कोशिश की है. (सांकेतिक तस्वीर)

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में बुधवार को 60 साल के एक किसान ने मतदाता सूची से अपना नाम कट जाने के डर से आत्महत्या की कोशिश की. यह घटना 24 घंटे में दूसरा ऐसा मामला है जिसने स्थानीय प्रशासन को सतर्क कर दिया है. किसान की पहचान खैरुल शेख के रूप में हुई है, जो दिनहाटा-2 ब्लॉक के बुरीरहाट-2 ग्राम पंचायत के जीतपुर गांव के रहने वाले हैं.

परिवार के अनुसार, खैरुल शेख का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज था, लेकिन उसमें स्पेलिंग की गलती थी. इसी वजह से उन्हें डर था कि इस बार Summary Intensive Revision (SIR) के दौरान उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है.

कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश

सम्बंधित ख़बरें

Laxmi Ratan Shukla,Mohammed Shami
'शमी को किसी सर्ट‍िफ‍िकेट की जरूरत नहीं...', बंगाल के कोच ने अगरकर को लताड़ा 
One Crore lottery winner’s mysterious death has sparked outrage in Lakhiyabad
1 करोड़ की लॉटरी जीतने वाले शख्स की संदिग्ध हालात में मौत से हड़कंप, पूर्व बोडो चेयरमैन बेबी बाउरी गिरफ्तार 
Aadhaar Card SIR
SIR 2.0 का पूरा प्रोसेस क्या है, बिहार के विवाद के बाद क्या बदलाव हुए हैं? आम आदमी के काम की बातें 
suicide
पश्चिम बंगाल में NRC के डर से शख्स ने की आत्महत्या... TMC-BJP में आरोप-प्रत्यारोप 
सर्वदलीय बैठक के बाद हाकिम ने चुनाव आयोग पर कड़ा रुख अपनाया (Photo: Anibarn/ITG)
'अगर CAA थोपने की कोशिश होगी तो टांगें तोड़ देंगे...', BJP और चुनाव आयोग को TMC मंत्री ने दी धमकी 

गांव के लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन खैरुल का डर कम नहीं हुआ. बुधवार को उन्होंने कीटनाशक पी लिया. परिजनों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी जान बच गई. वह इस समय कूचबिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

यह 24 घंटे में दूसरी ऐसी घटना है, जिससे मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान लोगों में बढ़ती असुरक्षा और भय की स्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं.

एक और मामला आ चुका सामने

इससे पहले मंगलवार को भी पश्चिम बंगाल में एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) के डर से एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. इसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर "डर और विभाजन की राजनीति" करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने पलटवार करते हुए ममता पर जानबूझकर झूठ फैलाने और लोगों में दहशत पैदा करने का आरोप लगाया था.

बराकपुर पुलिस आयुक्त मुरलीधर शर्मा के अनुसार, 57 वर्षीय प्रदीप कर का शव उत्तर 24 परगना जिले के पनिहाटी स्थित उनके घर में फांसी के फंदे से लटका मिला. मौके से बरामद सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि वे एनआरसी को लेकर डरे और तनाव में थे. हाल ही में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) की घोषणा के बाद उनका तनाव और बढ़ गया था.

ममता बनर्जी ने भाजपा को घेरा

ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, "भाजपा ने सालों से निर्दोष नागरिकों को एनआरसी के डर से आतंकित किया है. झूठ फैलाया, असुरक्षा को हथियार बनाया और इसे वोट की राजनीति में बदल दिया." उन्होंने कहा कि भाजपा ने "संवैधानिक लोकतंत्र को भय के रंगमंच में बदल दिया है." मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने दिया जाएगा.

राजनीतिक लाभ के लिए झूठ फैलाने का आरोप

इस पर भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में कहीं भी एनआरसी लागू नहीं है और ममता बनर्जी "राजनीतिक लाभ के लिए झूठ फैला रही हैं." उन्होंने प्रदीप कर की मौत की जांच की मांग करते हुए लिखा, "यह तय होना चाहिए कि आत्महत्या की असली वजह क्या थी, न कि इसे राजनीतिक हथियार बनाया जाए."

एसआईआर को एनआरसी का रूप बताने का दावा

भाजपा का कहना है कि मतदाता सूची का सारांश पुनरीक्षण (SIR) एक नियमित प्रक्रिया है, जिसे ममता "एनआरसी का रूप" बताकर जनता को भ्रमित कर रही हैं. चुनाव आयोग ने भी साफ किया है कि यह अभ्यास सिर्फ मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए है. ममता बनर्जी ने हालांकि चेतावनी दी है कि "दिल्ली में बैठे लोग" अगर बंगाल में एनआरसी जैसी प्रक्रिया थोपने की कोशिश करेंगे तो "राज्य में बड़ा जनविरोध" खड़ा होगा.

