पश्चिम बंगाल: दुर्गापुर में निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म, पुलिस ने शुरू की जांच

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरे साल की छात्रा ने अपने साथ दुष्कर्म होने की शिकायत की है. यह घटना शुक्रवार की रात को हुई. पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है और दुर्गापुर के शोभापुर इलाके के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है.

शुक्रवार शाम साढ़े आठ बजे के करीब, छात्रा अपने एक दोस्त के साथ कॉलेज कैंपस से बाहर गई थी. उसके पिता के अनुसार, वे दोनों फुचका खाने के लिए बाहर आए थे. इसी दौरान एक युवक ने उसे जबरदस्ती अस्पताल के पीछे वाले सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पीड़िता को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मेडिकल जांच की जा रही है.

पुलिस ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. इसमें पीड़िता के साथ आया युवक भी शामिल है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

जांच की स्थिति

फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मामले की हर संभावित दिशा से जांच की जा रही है. जांच अधिकारी सभी सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं और गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं.

सुरक्षा चिंताएं

यह घटना मेडिकल कॉलेज के छात्रों, विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. कॉलेज कैंपस के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत है.

