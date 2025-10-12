scorecardresearch
 

भारत-बांग्लादेश सीमा पर BSF की बड़ी कार्रवाई, ₹2.82 करोड़ मूल्य के सोने के बिस्कुट के साथ तस्कर गिरफ्तार

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने सोने की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है. मामले में जवानों ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. जिसके पास से 2.82 करोड़ रुपये मूल्य का सोना बरामद किया गया है.

भारत-बांग्लादेश बॉर्डर से गिरफ्तार तस्कर. (File Photo: Tapas/ITG)
पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होरंदीपुर सीमा चौकी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की दक्षिण बंगाल सीमांत की 32वीं बटालियन के जवानों ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. ​​सटीक और विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर जवानों ने कुल 2332.66 ग्राम वजन के 20 सोने के बिस्कुट बरामद किए. ज़ब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत लगभग ₹2.82 करोड़ है.

दरअसल 11 अक्टूबर की रात, होरंदीपुर सीमा चौकी पर तैनात 32वीं बटालियन के जवानों को गोपनीय सूत्रों से विश्वसनीय जानकारी मिली थी. जिसमें कहा गया था कि भारत-बांग्लादेश सीमा के पास मुस्लिमपारा गांव का एक व्यक्ति होरंदीपुर इलाके से बांग्लादेश से लाए गए अवैध सोने की तस्करी करने की योजना बना रहा है. सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात जवानों ने अतिरिक्त सतर्कता बरती. जिसके बाद जवानों ने तस्कर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए संदिग्ध स्थान पर विशेष घात लगाकर हमला किया.

यह भी पढ़ें: मुंबई: मोम के कैप्सूल में गोल्ड रखकर खा लेते थे... 13 करोड़ के सोने की फिल्मी स्टाइल में तस्करी की कहानी

प्लास्टिक के पैकेट में मिला 20 सोने का बिस्कुट

सुबह लगभग 6 बजे घात लगाए गए दल ने एक संदिग्ध व्यक्ति को घने बांस के झुरमुट के पीछे घूमते देखा. जिसके बाद जवानों ने व्यक्ति को तुरंत घेर लिया और पकड़ लिया. उसकी तलाशी लेने पर एक प्लास्टिक का पैकेट बरामद हुआ. जिसे खोलने पर उसमें 20 सोने के बिस्कुट मिले. तस्कर को मौके पर ही हिरासत में लिया गया. जिसके बाद उसे होरंदीपुर सीमा चौकी लाया गया.

वहीं, ज़ब्त किए गए सोने के बिस्कुट और गिरफ्तार तस्कर को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है. बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जनसंपर्क अधिकारी ने सोने की तस्करी से जुड़ी घटना की पुष्टि की और सतर्क जवानों के प्रयासों की सराहना की.

यह भी पढ़ें: DGP राजीव कृष्ण का फरमान: मानव तस्करी रोधी थाने होंगे और मज़बूत, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस

उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा बल अपने मज़बूत खुफिया नेटवर्क और सतर्क कर्मियों की मदद से भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रहा है. सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों से अपील की कि वे बीएसएफ के 'सीमा साथी' हेल्पलाइन नंबर 14419 पर संपर्क करके या 9903472227 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश या वॉयस नोट भेजकर सोने की तस्करी से संबंधित किसी भी जानकारी को साझा करें.

विश्वसनीय जानकारी के लिए उपयुक्त पुरस्कार दिए जाएंगे और सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

(इनपुट- तपस)

---- समाप्त ----
