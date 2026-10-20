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'जब अमीर बनेंगे तभी लौटेंगे', आगरा में इंस्टाग्राम REEL देखकर घर से भागे 3 नाबालिग बच्चे!

आगरा के थाना लोहामंडी क्षेत्र में इंस्टाग्राम रील्स देखकर बड़ा और अमीर आदमी बनने का सपना लेकर तीन नाबालिग बच्चे घर से अचानक लापता हो गए थे. बच्चों के अचानक गायब होने से परिवारों में हड़कंप मच गया और परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई.

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आगरा पुलिस ने तीनों बच्चों को किया बरामद (Photo- ITG)
आगरा पुलिस ने तीनों बच्चों को किया बरामद (Photo- ITG)

यूपी के आगरा में सोशल मीडिया पर रील देखने के बाद तीन नाबालिग बच्चों ने ऐसा कदम उठाया, जिसने उनके परिवारों की नींद उड़ा दी. तीनों बच्चे बड़ा और अमीर आदमी बनने का सपना लेकर घर छोड़कर निकल गए. बच्चों की प्लानिंग थी कि जब अमीर बन जाएंगे, तभी घर वापस लौटेंगे. लेकिन जब बच्चे अचानक लापता हुए, तो परिवार में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तीनों की तलाश में 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और महज 24 घंटे के भीतर उनको सकुशल बरामद कर लिया. बच्चों के वापस लौटने पर परिवारों ने राहत की सांस ली और पुलिस का आभार जताया.

पूरा मामला आगरा के थाना लोहामंडी क्षेत्र का है. बीते 17 अक्टूबर को इलाके में रहने वाले तीन नाबालिग बच्चे अचानक घर से लापता हो गए. तीनों पड़ोसी होने के साथ-साथ अच्छे दोस्त भी थे. काफी तलाश के बाद जब बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

तीन बच्चों के एक साथ लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई. बच्चों की तलाश के लिए तीन टीमें गठित की गईं. पुलिस ने इलाके के अलग-अलग रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. इस दौरान 200 से ज्यादा कैमरों की जांच की गई. आखिरकार पुलिस को राजा मंडी के पास स्थित चामुंडा मंदिर से तीनों बच्चे सकुशल मिल गए.

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बच्चों से पूछताछ हुई, तो उनके घर छोड़ने की वजह जानकर पुलिस भी हैरान रह गई. तीनों ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रील देखने के बाद उनके मन में बड़ा और अमीर आदमी बनने का विचार आया. इसके बाद तीनों ने घर छोड़ने की योजना बनाई. उनका इरादा था कि पहले बड़ा आदमी बनेंगे, खूब पैसा कमाएंगे और फिर घर लौटेंगे.

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लेकिन बच्चों के इस फैसले ने उनके परिवारों को चिंता में डाल दिया. रात तक बच्चों के घर नहीं लौटने पर परिजनों की बेचैनी बढ़ती गई. दूसरी तरफ पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी रही. आखिरकार पुलिस की सक्रियता और सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

वहीं, अपने बच्चों को सकुशल वापस पाकर परिवारों के चेहरे पर खुशी लौट आई. जिन परिवारों के लिए बीते घंटे बेहद मुश्किल भरे थे, उन्होंने बच्चों के मिलने पर राहत की सांस ली. परिजन पुलिस का धन्यवाद करते नजर आए.

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