Instagram वाली मोहब्बत का अजीब अंत, शादी के दिन दुल्हन गायब, रास्ते से लौटी बारात

सोशल मीडिया पर शुरू हुई मोहब्बत का अंत कई बार चौंकाने वाला होता है. सहारनपुर के बड़गांव क्षेत्र में ऐसा ही अनोखा मामला सामने आया है, जहां इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती शादी तक तो पहुंच गई, लेकिन शादी के दिन दुल्हन ही गायब हो गई.

युवक और युवती की मुलाकात इंस्टाग्राम चैट से हुई थी, और कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी का फैसला कर लिया. दोनों परिवारों को मनाकर 2 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई. दूल्हे के घर में खुशी और तैयारियों का माहौल था.

हल्दी-तेल की रस्में पूरी हुईं और बारात सजधज कर बरेली के लिए रवाना हुई. हैरानी की बात यह रही कि दुल्हन ने न तो गांव बताया, न ही मोहल्ला. बस इतना कहा था कि बारात बरेली लेकर आना है.

दुल्हन ने लोकेशन बताने की जगह ऑफ कर लिया फोन

बारात देवबंद रेलवे स्टेशन तक पहुंची जिसके बाद कुछ लोग ट्रेन से और कुछ गाड़ियों में जाने को तैयार थे. इसी दौरान दूल्हे ने दुल्हन से लोकेशन पूछने के लिए फोन मिलाया, लेकिन कॉल कट गया. बार-बार प्रयास करने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला. थोड़ी देर बाद दुल्हन का फोन पूरी तरह स्विच ऑफ हो गया.

दो घंटे तक दूल्हा करता रहा इंतजार

दो घंटे तक दूल्हा और परिजन उम्मीद लगाए बैठे रहे लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया, तो बारातियों में दबी आवाज में चर्चाएं शुरू होने लगीं. अंततः दूल्हे के चेहरे की मुस्कान मायूसी में बदल गई और मजबूरी में बारात वापस लौट गई.

सूत्रों की मानें तो युवती ने युवक को दहेज में कार दिलाने का आश्वासन भी दिया था. इसी भरोसे में युवक अपने दोस्तों संग शोरूम जाकर ब्रेज़ा कार तक चुन आया था.

अब यह सब सुनकर लोग घटना को धोखाधड़ी या शरारत बता रहे हैं. गांव में इस घटना की खूब चर्चा है. दूल्हे के परिवार ने बदनामी के डर से नाम सार्वजनिक नहीं किया और न ही थाने में कोई शिकायत दर्ज कराई.



