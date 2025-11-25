नोएडा की सोसाइटी में गार्ड से भिड़ी कार सवार युवतियां, गाली गलौच करते वीडियो वायरल

दिल्ली से सटे नोएडा में एक बार फिर सोसाइटी विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें सुरक्षा को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया. मामला सेक्टर-113 थाना क्षेत्र की केपटाउन सोसाइटी का है, जहां सोमवार रात उल्टी दिशा से कार बाहर निकालने को लेकर सुरक्षा गार्ड और कार सवार युवतियों तथा उनके साथियों के बीच जमकर झड़प हो गई.

सूत्रों के मुताबिक, सोसाइटी के मेन गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने कार को गलत दिशा से आते देख उसे रोका और सही मार्ग से बाहर निकलने की सलाह दी. इस पर कार में सवार युवतियों और उनके साथ मौजूद युवकों ने गार्ड से अभद्र भाषा में बात करना शुरू कर दिया. घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

वीडियो में युवतियों को गार्ड के साथ गाली-गलौज करते और धक्का-मुक्की करते देखा जा सकता है. कुछ समय बाद आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही सेक्टर-113 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने तुरंत कार को सीज कर दिया और कार सवार युवतियों सहित सभी लोगों को हिरासत में ले लिया.

सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि विवाद के दौरान कार सवार युवक-युवतियां नशे की हालत में प्रतीत हो रहे थे. इसी के चलते पुलिस ने सभी आरोपितों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए उन्हें अस्पताल भेज दिया. पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

वहीं सोसाइटी के निवासियों ने बताया कि केपटाउन सोसाइटी में कई फ्लैट बैचलर किरायेदारों को दिए गए हैं. वे अक्सर देर रात पार्टियां करते हैं, जिससे शोर-शराबा और विवाद की स्थिति बनती रहती है. निवासियों ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल CCTV फुटेज और वायरल वीडियो की मदद से पूरी घटना की जांच की जा रही है. यदि गार्ड के साथ मारपीट या सोसाइटी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

