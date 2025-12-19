scorecardresearch
 
'मां मुझे बेच देगी, जबरन शादी करा रही है...,'थाने पहुंचकर 16 साल की लड़की ने लगाए गंभीर आरोप

हापुड़ में 16 वर्षीय नाबालिग ने अपनी मां पर उसे बेचने और जबरन अधेड़ व्यक्ति से शादी कराने का गंभीर आरोप लगाया. महिला थाने में बयान के दौरान किशोरी ने मां के साथ रहने से इनकार कर दिया. हालांकि महिला थाना प्रभारी की काउंसिलिंग के बाद मां-बेटी के बीच सुलह हो गई और नाबालिग अपनी मां के साथ घर लौट गई.

'मां मुझे बेच देगी, वो जबरन...,'थाने पहुंची 16 साल की लड़की (Photo: representational image)
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपनी ही मां पर उसे बेचने और अधेड़ व्यक्ति से जबरन शादी कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. मामला महिला थाने तक पहुंचा, जहां नाबालिग के बयान के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई. हालांकि पुलिस की काउंसिलिंग से अंततः मां-बेटी के रिश्ते को बचा लिया गया.

नाबालिग लड़की ने महिला थाने में बताया कि उसकी मां उसे जनपद बुलंदशहर के खुर्जा लेकर गई थी, जहां उसकी जबरन गोद भराई कराई गई. किशोरी का आरोप है कि वहां उसे डराया-धमकाया गया, मारपीट की गई और एक घर में जबरन बंद करके रखा गया. किसी तरह मौका पाकर वह वहां से भाग निकली और हापुड़ स्थित अपने घर पहुंची, लेकिन वहां भी मां ने उसके साथ मारपीट की.

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी मां उसे जबरन दूसरों के घरों में झाड़ू-पोछा और बर्तन साफ करने के काम पर भेजती थी. इसी दौरान वह एक घर में काम करने गई, जहां घर की मालकिन ने उसकी कम उम्र को देखते हुए उसकी मदद का भरोसा दिलाया और उसे अपने पास रहने दिया. आरोप है कि जब मां को इसकी जानकारी मिली तो वह वहां भी झगड़ा करने पहुंच गई.

Gurugram lawyer held for fraudulently selling land of man who died in 1993
गुरुग्राम में 'मुर्दे' ने बेची जमीन! वकील ने किया लाखों का खेल
मां के खिलाफ शिकायत करने पहुंचीं बेटियां
'मां अपने प्रेमी संग मिलकर मुझे बेचना चाहती है...', 3 बेटियों की दर्दभरी दास्तां
मृतक का फाइल फोटो.(Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG)
पति ने पत्नी को तमंचे से गोली मारकर उतारा मौत के घाट, घर में मिला खून से लथपथ लाश
स्कॉर्पियो सवार युवकों की गुंडागर्दी, Video
men broke glass of family car
'ये अटैक कर रहे...' कार में बैठी फैमिली में मची चीख-पुकार, मेरठ में युवकों की गुंडागर्दी
इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला महिला थाने में पहुंचा. महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुणा राय के समक्ष नाबालिग ने स्पष्ट कहा कि वह अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहती. उसका आरोप था कि मां उसे बेचना चाहती है और अधेड़ व्यक्ति से जबरन शादी कराना चाहती है. किशोरी ने यह भी कहा कि वह पिछले एक महीने से जिस महिला के साथ रह रही है, उसी के साथ रहना चाहती है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला थाना प्रभारी ने नाबालिग और उसकी मां की काउंसिलिंग की. दोनों पक्षों को समझाया गया और कानूनी पहलुओं से भी अवगत कराया गया. काउंसिलिंग के बाद माहौल बदला और नाबालिग बेटी अपनी मां के साथ घर जाने के लिए राजी हो गई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में समझदारी और संवेदनशीलता से काम लिया गया, जिससे एक परिवार टूटने से बच गया. फिलहाल पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की अनहोनी न हो.
 
 

