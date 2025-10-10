गोरखपुर में ड्राइवर ने लूटे मालिक के 9.70 लाख, रच दी रास्ते में लूटपाट की झूठी कहानी

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अपने मालिक के 9.70 लाख रुपये लेकर जा रहे एक ड्राइवर ने चार लोगों द्वारा उसके साथ लूट की शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन इस सब के 24 घंटे के भीतर ही शुक्रवार पुलिस ने खुलासा किया कि ड्राइवर के साथ कोई लूट नहीं हुई थी बल्कि उसने अपनी शादी के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए यह झूठी कहानी गढ़ी थी.

उन्होंने बताया कि गुरुवार रात पुलिस ने उस व्यक्ति और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया और उसके घर से पूरी रकम भी बरामद कर ली. पुलिस के अनुसार, महाराजगंज के फरेंदा निवासी कृषि उपकरण व्यापारी आदित्य चौधरी ने अपने ड्राइवर टुन्नू प्रजापति को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पास एक ग्राहक से नकदी लेने भेजा था. लेकिन टुन्नू ने दावा किया था कि लौटते समय, मोटरसाइकिल सवार चार लोगों ने चिउटाहा गांव के पास उसकी कार रोकी, खिड़की तोड़ी और नकदी से भरा बैग लेकर भाग गए. हालांकि, जब स्थानीय चिलुआ ताल थाने की पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, तो उन्हें किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिले. ड्राइवर के बयान बदलते रहे, जिससे संदेह पैदा हुआ.

सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर, जांचकर्ताओं को पता चला कि वह कथित डकैती के समय शिवपुर-साहबाजगंज इलाके में मौजूद था. पूछताछ के दौरान, कुशीनगर निवासी टुन्नू ने कबूल किया कि उसकी शादी अगले साल मई में होने वाली है और उसे पैसों की जरूरत थी. व्यापारी के साथ चार साल काम करने के कारण, उसे पैसों की आवाजाही की जानकारी थी.

पुलिस के अनुसार, पैसे लेने के बाद, उसने बैग अपने जिम मालिक दोस्त जयनाथ सिंह को दे दिया और बाद में लूट की झूठी कहानी गढ़ी. एसपी (उत्तर) जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, 'सीसीटीवी और सर्विलांस डेटा ने साजिश का पर्दाफाश करने में मदद की.'उन्होंने आगे कहा, 'दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरी रकम बरामद कर ली गई है. कानूनी कार्यवाही जारी है.'

