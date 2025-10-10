scorecardresearch
 

Feedback

गोरखपुर में ड्राइवर ने लूटे मालिक के 9.70 लाख, रच दी रास्ते में लूटपाट की झूठी कहानी

गोरखपुर में ड्राइवर टुन्नू प्रजापति ने अपने मालिक के 9.70 लाख रुपये चोरी कर शादी के खर्च के लिए झूठी लूट की कहानी बनाई थी. पुलिस जांच में कोई लूट नहीं मिली और सीसीटीवी से सच्चाई सामने आई. टुन्नू ने पैसे अपने दोस्त के पास रखे थे.पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पूरी रकम बरामद कर ली.

Advertisement
X
गोरखपुर में ड्राइवर ने लूटे मालिक के 9.70 लाख (Photo: ai image)
गोरखपुर में ड्राइवर ने लूटे मालिक के 9.70 लाख (Photo: ai image)

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अपने मालिक के 9.70 लाख रुपये लेकर जा रहे एक ड्राइवर ने चार लोगों द्वारा उसके साथ लूट की शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन इस सब के 24 घंटे के भीतर ही शुक्रवार पुलिस ने खुलासा किया कि ड्राइवर के साथ कोई लूट नहीं हुई थी बल्कि उसने अपनी शादी के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए यह झूठी कहानी गढ़ी थी.

उन्होंने बताया कि गुरुवार रात पुलिस ने उस व्यक्ति और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया और उसके घर से पूरी रकम भी बरामद कर ली. पुलिस के अनुसार, महाराजगंज के फरेंदा निवासी कृषि उपकरण व्यापारी आदित्य चौधरी ने अपने ड्राइवर टुन्नू प्रजापति को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पास एक ग्राहक से नकदी लेने भेजा था. लेकिन टुन्नू ने दावा किया था कि लौटते समय, मोटरसाइकिल सवार चार लोगों ने चिउटाहा गांव के पास उसकी कार रोकी, खिड़की तोड़ी और नकदी से भरा बैग लेकर भाग गए. हालांकि, जब स्थानीय चिलुआ ताल थाने की पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, तो उन्हें किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिले. ड्राइवर के बयान बदलते रहे, जिससे संदेह पैदा हुआ.

सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर, जांचकर्ताओं को पता चला कि वह कथित डकैती के समय शिवपुर-साहबाजगंज इलाके में मौजूद था. पूछताछ के दौरान, कुशीनगर निवासी टुन्नू ने कबूल किया कि उसकी शादी अगले साल मई में होने वाली है और उसे पैसों की जरूरत थी. व्यापारी के साथ चार साल काम करने के कारण, उसे पैसों की आवाजाही की जानकारी थी.

सम्बंधित ख़बरें

घायल युवक ने बताई थी हमले की झूठी कहानी.(Photo: Representational/Pixabay)
खुद ब्लेड से काट लिया अपना प्राइवेट पार्ट, पुलिस से बोला- बदमाशों ने हमला किया है 
पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार. (Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG)
पत्नी की हत्या कर बोरे में बंद शव कुएं में फेंका, गुमशुदगी की झूठी कहानी रचता रहा पति, फिर... 
Food department takes action before Diwali
दीपावली से पहले गोरखपुर में मिठाई फैक्ट्री पर छापा, 850 किलो नकली मावा और केक बरामद 
Threat to CM Yogi: Stay within limits, sir; we are patient, not in our graves.
'हिसाब से रहो साहब, हम सब्र में हैं...', CM योगी को किसकी खुली धमकी?  
Brother killed his sister by drowning her in water
रेस्टोरेंट में युवक के साथ दिखी बहन, भाई ने नहर में डुबोकर मार डाला 
Advertisement

पुलिस के अनुसार, पैसे लेने के बाद, उसने बैग अपने जिम मालिक दोस्त जयनाथ सिंह को दे दिया और बाद में लूट की झूठी कहानी गढ़ी. एसपी (उत्तर) जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, 'सीसीटीवी और सर्विलांस डेटा ने साजिश का पर्दाफाश करने में मदद की.'उन्होंने आगे कहा, 'दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरी रकम बरामद कर ली गई है. कानूनी कार्यवाही जारी है.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    करवा चौथ इंडिया मूनराइज टाइम
    करवा चौथ पूजा सामग्री
    IND vs WI Live Score
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    Advertisement