मेसी का गोल और लहराती बाइक... जानिए क्यों चर्चा में है यूपी पुलिस का यह ट्वीट

अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच को जीतकर इतिहास रच दिया है. कप्तान लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने तीसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया. अर्जेंटीना की जीत का जश्न भारत में भी मनाया गया और इस पर खूब सारे मीम्स भी बन रहे हैं. यूपी पुलिस ने फुटबाल मैच को लेकर एक मीम बनाया है, जो काफी चर्चा में है.

दरअसल, यूपी पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरुक करने के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना के मुकाबले का एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी गोल दागते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के साथ ही एक और वीडियो यूपी पुलिस ने शेयर किया, जिसमें लहराते हुए बाइक चल रही है.

लियोनेल मेसी के गोल के बाद पूरा स्टेडियम झूम उठता है, जबकि सड़क पर लहराते हुए बाइक चलाने वाला कुछ दूर पर एक्सीडेंट कर बैठता है. दोनों वीडियो को शेयर करते हुए यूपी पुलिस ने लिखा, 'Messi(ng) up with traffic laws can lead to a self goal. Follow the goal post of #roadsafety! यानी ट्रैफिक नियमों का पालन न करने से सेल्फ गोल हो सकता है, ट्रैफिक नियमों का पालन करते रहे.'

यूपी पुलिस के इस ट्वीट को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और तारीफ के पूल बांध रहे हैं. आप पढ़िए लोगों ने क्या रिएक्शन दिया है-

गौरतलब है कि फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच यह मुकाबला पहले 3-3 से ड्रॉ पर रहा था. एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी मैच का नतीजा नहीं निकल पाया था. अंत में पेनल्टी शूटआउट से मैच का फैसला निकाला गया और अर्जेंटीना ने 4-2 से इसमें जीत दर्ज की. अर्जेंटीना तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता है, जबकि लियोनेल मेसी के हाथ पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी लगी.