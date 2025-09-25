फन के लिए महिला ने कराया था DNA टेस्ट... सामने आ गया फैमिली का ये सीक्रेट

ब्रिटेन के यॉर्कशायर की रहने वाली एक महिला ने डीएनए टेस्ट क्या होता है और इसके क्या परिणाम आते हैं. सिर्फ इस उत्सुकतावश मजाक ही मजाक में टेस्ट के लिए अपना सैंपल दे दिया. इसके बाद जो हुआ, महिला को अंदाजा नहीं था. इस एक टेस्ट ने महिला की पूरी जिंदगी बदल दी

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, यॉर्कशायर में रहने वाली 53 साल की जेनेट ने बताया कि मैंने सोचा था कि डीएनए परीक्षण एक मजेदार प्रयोग होगा - लेकिन चार साल बाद एक व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया. उसने दावा किया कि वह मेरा सौतेला भाई है.

महिला को मिला सौतेला बड़ा भाई

इसके बाद जैनेट को गलती से पता चला कि उसके 88 साल के पिता का एक और बच्चा है. जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी. यह सब तब सामने आया, जब उसने अपनी आयरिश विरासत के बारे में जानने के लिए डीएनए टेस्ट ऐप का इस्तेमाल किया.

जेनेट को उस समय आश्चर्य हुआ जब स्कॉटलैंड में रहने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें संदेश भेजकर कहा कि ऐसा लगता है कि तुम मेरी बहन हो और तुम्हारे पिता मेरे पिता हैं. जबकि जेनेट के माता-पिता 50 वर्षों से अधिक समय से एक साथ रह रहे हैं.

टेस्ट के बाद न कोई परिवार टूटा, न शादी टूटी

जेनेट ने कहा कि इस टेस्ट के बाद न कोई शादी टूटी, न किसी का परिवार टूटा. उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. हम लगभग 50 सालों से ऐसे ही हैं. बस एक छोटा सा परिवार. अब यह वैसा नहीं था जैसा मैं उम्मीद कर रही थी.

इस खुलासे से जेनेट सदमे में आ गई, क्योंकि वह अपने पिता को यह खबर बताने को लेकर चिंतित थी. जेनेट ने कहा कि मैं अपने पिता को दिल का दौरा नहीं देना चाहती थी. फिर भी उन्होंने निर्णय लिया कि ईमानदारी ही सबसे अच्छा तरीका है.

मां को इस बात की नहीं थी परवाह

हालांकि, जेनेट की 87 साल की मां को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जेनेट के नए भाई का जन्म उनके पिता के विवाह करने से पहले हुआ था. जब जेनेट ने अपने पिता को यह बात बताई तो वह हैरान रह गए. सारी रात जागकर उन्होंने याद करने की कोशिश की, साठ के दशक में उन्होंने किसके साथ डेटिंग की थी.

पिता को अपनी प्रेमिका का नाम तक याद नहीं था

जेनेट ने स्वीकार किया कि हमने अपने नए भाई की मां का नाम बताया और पिता ने कहा कि मुझे नाम याद नहीं है. यह बहुत बुरा है. इसके लिए जेनेट के पिता शर्मिंदा हो गए. उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति जिसने अपने पिता की एक तस्वीर से अधिक कुछ नहीं मांगा था. वह कोई धोखेबाज नहीं था. क्योंकि जेनेट ने इस हल्के-फुल्के प्रयोग के जीवन बदल देने वाले प्रभाव पर भी विचार किया.

अब सौतेला भाई भी है साथ

हालांकि, इस कहानी कहानी का सुखद अंत हुआ. अब जेनेट का बड़ा सौतेला भाई न केवल अपने पिता से ऑनलाइन जुड़ता है, बल्कि 60 वर्षों के बाद अपना पहला फादर्स डे भी साथ में मनाया है. इस बात का जेनेट के परिवार पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा.

