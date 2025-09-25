scorecardresearch
 

Feedback

फन के लिए महिला ने कराया था DNA टेस्ट... सामने आ गया फैमिली का ये सीक्रेट

ब्रिटेन में एक महिला ने मजाक-मजाक में अपना डीएनए टेस्ट कराया. उसे लगा कि यह प्रयोग मजेदार होगा. क्योंकि वह सिर्फ अपनी आयरिश विरासत के बारे में जानना चाहती थी. लेकिन, डीएनए टेस्ट के बाद उसके सामने फैमिली का एक ऐसा सीक्रेट आया, जिसकी महिला ने कल्पना तक नहीं की थी.

Advertisement
X
मजाक-मजाक में कराए गए डीएनए टेस्ट ने महिला की जिंदगी बदल दी (Photo - AI Generated)
मजाक-मजाक में कराए गए डीएनए टेस्ट ने महिला की जिंदगी बदल दी (Photo - AI Generated)

ब्रिटेन के यॉर्कशायर की रहने वाली एक महिला ने डीएनए टेस्ट क्या होता है और इसके क्या परिणाम आते हैं. सिर्फ इस उत्सुकतावश मजाक ही मजाक में टेस्ट के लिए अपना सैंपल दे दिया. इसके बाद जो हुआ, महिला को अंदाजा नहीं था. इस एक टेस्ट ने महिला की पूरी जिंदगी बदल दी

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, यॉर्कशायर में रहने वाली 53 साल की जेनेट ने बताया कि मैंने सोचा था कि डीएनए परीक्षण एक मजेदार प्रयोग होगा - लेकिन चार साल बाद एक व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया. उसने दावा किया कि वह मेरा सौतेला भाई है.

महिला को मिला सौतेला बड़ा भाई
इसके बाद जैनेट को गलती से पता चला कि उसके 88 साल के पिता का एक और  बच्चा है. जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी. यह सब तब सामने आया, जब उसने अपनी आयरिश विरासत के बारे में जानने के लिए डीएनए टेस्ट  ऐप का इस्तेमाल किया.

सम्बंधित ख़बरें

Saeed Musbah Al Ketbi viral speech
'मेरी 4 बीवी, 100 से ज्यादा बच्चे और...' चर्चा में UAE के इस शख्स का कुबूलनामा!  
nurse sitting in flight
स्वीडन से अमेरिका काम करने जाती है ये नर्स, फ्लाइट से करती है आना-जाना 
delhi metro
फिर वायरल हो रहा मेट्रो में टॉयलेट करने वाले शख्स का वीडियो, क्या है इसकी सच्चाई 
man eating passport in flight
'जब फ्लाइट में अपना पासपोर्ट खाने लगे दो शख्स', पैसेंजर ने बताया- डरावने थे वो 15 मिनट  
King henry in court
चूहे, खटमल और जूं ... इस राजा का महल था सबसे गंदा, हर महीने बदलते थे किला 

जेनेट को उस समय आश्चर्य हुआ जब स्कॉटलैंड में रहने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें संदेश भेजकर कहा कि ऐसा लगता है कि तुम मेरी बहन हो  और तुम्हारे पिता मेरे पिता हैं. जबकि जेनेट के माता-पिता 50 वर्षों से अधिक समय से एक साथ रह रहे हैं. 

Advertisement

टेस्ट के बाद न कोई परिवार टूटा, न शादी टूटी
जेनेट ने कहा कि इस टेस्ट के बाद न कोई  शादी टूटी, न किसी का परिवार टूटा. उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. हम लगभग 50 सालों से ऐसे ही हैं.  बस एक छोटा सा परिवार. अब यह वैसा नहीं था जैसा मैं उम्मीद कर रही थी.

इस खुलासे से जेनेट सदमे में आ गई, क्योंकि वह अपने पिता को यह खबर बताने को लेकर चिंतित थी. जेनेट ने कहा कि मैं अपने पिता को दिल का दौरा नहीं देना चाहती थी. फिर भी उन्होंने निर्णय लिया कि ईमानदारी ही सबसे अच्छा तरीका है. 

मां को इस बात की नहीं थी परवाह
हालांकि, जेनेट की 87 साल की मां को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जेनेट के नए भाई का जन्म उनके पिता के विवाह करने से पहले हुआ था. जब  जेनेट ने अपने पिता को यह बात बताई तो वह हैरान रह गए.  सारी रात जागकर उन्होंने याद करने की कोशिश की, साठ के दशक में उन्होंने किसके साथ डेटिंग की थी. 

पिता को अपनी प्रेमिका का नाम तक याद नहीं था
जेनेट ने स्वीकार किया कि हमने अपने नए भाई की मां का नाम बताया और पिता ने  कहा कि मुझे नाम याद नहीं है. यह बहुत बुरा है. इसके लिए जेनेट के पिता शर्मिंदा हो गए. उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति जिसने अपने पिता की एक तस्वीर से अधिक कुछ नहीं मांगा था. वह कोई धोखेबाज नहीं था. क्योंकि जेनेट ने इस हल्के-फुल्के प्रयोग के जीवन बदल देने वाले प्रभाव पर भी विचार किया. 

Advertisement

अब सौतेला भाई भी है साथ
हालांकि, इस कहानी कहानी का सुखद अंत हुआ. अब जेनेट का बड़ा सौतेला भाई न केवल अपने पिता से ऑनलाइन जुड़ता है, बल्कि 60 वर्षों के बाद अपना पहला फादर्स डे भी साथ में मनाया है. इस बात का जेनेट के परिवार पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement