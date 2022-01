कपड़े उतार अंडरवियर में क्यों शॉपिंग करने लगी महिला, हैरान करने वाली वजह

अर्जेंटीना में एक महिला बिना मास्क (Mask) पहने आइसक्रीम पार्लर (Ice Cream Parlor) में दाखिल होती है. ये देखकर वहां के कर्मचारी उसे टोकते हैं. लेकिन इसके बाद महिला ने जो काम किया, उसने सभी को हैरत में डाल दिया. महिला की हरकत देखकर वहां खड़े बाकी के कस्टमर्स हैरान रह गए. ये घटना पार्लर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

दरअसल, आइसक्रीम पार्लर में महिला के दाखिल होने के बाद जब उसे मास्क के लिए टोका जाता है तो वह अपने कपड़े (शॉर्ट) उतारकर मुंह पर बांध लेती है. महिला अपने कपड़ों को ही फेस मास्क बना लेती है और सिर्फ अंडरवियर पहने नजर आती है.

महिला की हरकत देख दूसरे कस्टमर्स हैरान!

हालांकि, उसकी ये तरकीब काम नहीं आई. कपड़ा उसके चेहरे पर नहीं टिक रहा था. ऐसे में वह महिला बिना किसी से कुछ कहे आइसक्रीम पार्लर से चली जाती है. इस दौरान एक शख्स अपनी 3 बेटियों के साथ वहीं मौजूद होता है, जो अपने सामने महिला की ये हरकत देखकर हैरान रह जाता है.

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 1 जनवरी (New Year 2022) को रात लगभग 10.40 बजे पश्चिमी अर्जेंटीना प्रांत मेंडोज़ा के गोडॉय क्रूज़ शहर में हुई थी. घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Woman strips down to her underwear to use her dress as a facemask at ice cream store in Argentina https://t.co/H67qECwaa8