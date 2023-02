'जानवर कौन...' ये VIDEO शेयर कर IAS ने पूछा सवाल, आने लगे ऐसे कमेंट्स

जानवरों से क्रूरता के कई मामले सामने आ चुके हैं. इसी कड़ी में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें युवक और युवती एक मासूम पिल्ले को पैरों से पकड़कर हवा में झुलाते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने युवक और युवती की तीखी आलोचना की है.

बता दें कि इस वीडियो को IAS अधिकारी अवनीश शरण ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- जानवर कौन...? IAS के वीडियो शेयर करने के बाद इस पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. पिल्ले के साथ शर्मनाक कृत्य करने पर लोगों ने युवक और युवती को खूब खरी-खोटी सुनाई.

जानवर से क्रूरता पर भड़के लोग

IAS अवनीश शरण द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे युवक व युवती कुत्ते के बच्चे का पैर पकड़कर उसे हवा में उछाल रहे हैं. एक जगह वो दीवार पर बैठे बंदरों की ओर पिल्ले को फेंकने की कोशिश करते हैं. हाथ में पिल्ले को लेकर दोनों खींचातानी करते भी दिखते हैं. दोनों बेजुबान के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि वह कोई खिलौना हो.

वीडियो देखने के बाद ट्विटर यूजर्स ने इसपर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने युवक और युवती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की.

एक यूजर ने कहा- बेजुबान से क्रूरता, बहुत गलत. दूसरे ने लिखा- मुझे लगता है जानवर शब्द का प्रयोग किसी पशु के लिए नहीं है. इस शब्द का प्रयोग हर उस प्राणी के लिए किया जा सकता है, जिसके व्यवहार में नैतिकता नहीं है.

