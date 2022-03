'5 मिनट का काम, 2,69,000 रुपए चार्ज', महिला ने बताया हॉस्पिटल का सच...

बच्चे की डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से मिले बिल ने एक महिला के होश उड़ा दिए. फिर उन्होंने इसको लेकर वीडियो बनाया और वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. महिला ने बताया कि हॉस्पिटल ने उनके बच्चे को उठाकर स्किन टू स्किन टच कराने के लिए भी अलग से चार्ज किया और वह भी 3500 रुपए.

मामला अमेरिका का है. हॉस्पिटल के बिल से हैरान टिकटॉक यूजर मॉर्गन (@itsmorgenmarie) ने बताया कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और ये बस 5 मिनट का काम था. लेकिन इसके लिए उन्हें लगभग 2 लाख 69 हजार रुपए देने पड़े.

मॉर्गन ने वीडियो में लेबर चार्ज पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जब 2 लाख 69 हजार रुपए का बिल आया तो वो शॉक्ड रह गईं. मॉर्गन ने कहा कि जिस तरह से छोटी-छोटी चीजों के लिए भी चार्ज किया गया है, वो हैरान करने वाला था.

मॉर्गन ने कहा कि करीब 3,200 रुपए तो स्किन टू स्किन टच के लिए लिए गए. मेरे बच्चे को मुझपर रखने के लिए. महिला ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलने वाली लेकिन इस बिल का एक बड़ा अमाउंट इंश्योरेंस में कवर हो गया है.

मॉर्गन का ये वीडियो टिकटॉक पर वायरल हो गया. इसे लाखों लोगों ने देखा है. यूजर्स बिल को देखकर हैरानी जता रहे हैं. लोगों के अजीबोगरीब रिएक्शन सामने आए हैं.

एक यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा- क्या स्किन टू स्किन टच के लिए पैसे? अपने बच्चे को खुद पर रखने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं? Lol.

