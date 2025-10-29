scorecardresearch
 

Feedback

स्टंट के चक्कर में समुद्र में मर्सिडीज ले गया शख्स, फिर क्रेन से खिंचवानी पड़ी... देखें वीडियो

इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक मर्सिडीज कार समुद्र के लहरों के बीच फंसी दिख रही है और वह धीरे-धीरे अंदर डूबती जा रही है. यह वीडियो सूरत के डुमस बीच का है. बीच पर स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
स्टंट के चक्कर में समुद्र में जाकर फंसा दी मर्सिडीज (Photo - ITG)
स्टंट के चक्कर में समुद्र में जाकर फंसा दी मर्सिडीज (Photo - ITG)

सूरत के डुमस बीच पर स्टंटबाजी के चक्कर में एक युवक ने मर्सिडीज कार को समुद्र में घुसा दिया. इसके बाद उसकी कार लहरों के बीच फंस गई और धीरे-धीरे समुद्र के अंदर जाने लगी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.  

इस वीडियो में आप देखा जा सकता है कि एक लाल रंग की मर्सिडीज कार समुद्र में फंसी हुई है. समंदर के पानी में फंसी मर्सिडीज कार को बाहर निकालने के लिए कार के मालिकों ने एक विशाल क्रेन को बुलाया था.  क्रेन से कार को रस्सी के सहारे खींच कर बाहर निकाला गया. 

स्टंटबाजी के चक्कर में डुबा दी कार
सिर्फ स्टंट बाजी के चक्कर में मर्सिडीज पानी में फंस गई थी. नियम के मुताबिक जहां कार लहरों के बीच फंस गई थी, वहां  तक वाहन ले जाना प्रतिबंधित है. ऐसे में यदि इस मर्सिडीज कार का मालिक समंदर के किनारे तक अपनी मर्सिडीज कार को सिर्फ स्टंटबाजी के लिए लेकर गया था. 

सम्बंधित ख़बरें

बाइक पर भाग रहे आरोपी को पुलिस अधिकारी के मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है. (Photo: Fox News)
VIDEO: 250 की स्पीड से बाइक पर भाग रहा था शख्स, सामने से आ गई कार और... 
manny singh
दुकान में जॉब, कैब चलाई... अब अमेरिका में इस इंडियन का है करोड़ों का बिजनेस  
china couple
महिला को चाहिए थी किडनी, लड़के को था कैंसर... दोनों ने इस शर्त पर कर ली शादी! 
airplane on airport
फ्लाइट अटेंडेंट ने कर दी ऐसी गलती, एयरलाइन को लगी 88 लाख की चपत 
China AI robotic dogs
AI डॉग्स के सहारे युद्ध लड़ने के प्लान में चीन? खुद टारगेट खोज ऐसे लड़ेंगे ये कुत्ते 

कार के रेस्क्यू के वक्त खुश नजर आए मालिक
जब क्रेन से कार को बाहर निकाला जा रहा था तो कार के मालिक इस तरह से खुश नजर आ रहे हैं. जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. कार के मालिक की ख़ुशी भी वीडियो में देखी जा सकती है.

Advertisement

स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार
समुद्र किनारे में मर्सिडीज कार से स्टंट करने वाले  18 साल के युवक सेजान सलीम चामडिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कार को प्रतिबंधित इलाके में ले जाने के मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 281 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 177 के तहत मामला दर्ज कर स्टंट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया. 

इंश्योरेंस कंपनी को पुलिस ने की रिपोर्ट
कार मर्सिडीज कंपनी की C220 मॉडल है. इसका नंबर GJ.05.JH-5155 है. इसके मालिक सेजान सलीम चामडिया को गिरफ्तार कर लिया गया है. डुमस पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर एनवी भरवाड़ ने बताया कि इस कार का इंश्योरेंस कंपनी मंजूर न करे उसके लिए भी पुलिस द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया कर रही है.

बीच की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल 
गुजरात के सूरत शहर में समंदर किनारे स्टंट बाजी के चक्कर में कई कारें पानी में फंसते रहे हैं. इसके  बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बनी रहती है. 

समंदर के पानी में फंसी मर्सडीज कार को क्रेन के सहारे बाहर निकालते हुए वीडियो भी सामने आने के बाद  नियमों की अनदेखी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025
    Buxar Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement