स्टंट के चक्कर में समुद्र में मर्सिडीज ले गया शख्स, फिर क्रेन से खिंचवानी पड़ी... देखें वीडियो

सूरत के डुमस बीच पर स्टंटबाजी के चक्कर में एक युवक ने मर्सिडीज कार को समुद्र में घुसा दिया. इसके बाद उसकी कार लहरों के बीच फंस गई और धीरे-धीरे समुद्र के अंदर जाने लगी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में आप देखा जा सकता है कि एक लाल रंग की मर्सिडीज कार समुद्र में फंसी हुई है. समंदर के पानी में फंसी मर्सिडीज कार को बाहर निकालने के लिए कार के मालिकों ने एक विशाल क्रेन को बुलाया था. क्रेन से कार को रस्सी के सहारे खींच कर बाहर निकाला गया.

स्टंटबाजी के चक्कर में डुबा दी कार

सिर्फ स्टंट बाजी के चक्कर में मर्सिडीज पानी में फंस गई थी. नियम के मुताबिक जहां कार लहरों के बीच फंस गई थी, वहां तक वाहन ले जाना प्रतिबंधित है. ऐसे में यदि इस मर्सिडीज कार का मालिक समंदर के किनारे तक अपनी मर्सिडीज कार को सिर्फ स्टंटबाजी के लिए लेकर गया था.

कार के रेस्क्यू के वक्त खुश नजर आए मालिक

जब क्रेन से कार को बाहर निकाला जा रहा था तो कार के मालिक इस तरह से खुश नजर आ रहे हैं. जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. कार के मालिक की ख़ुशी भी वीडियो में देखी जा सकती है.

स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

समुद्र किनारे में मर्सिडीज कार से स्टंट करने वाले 18 साल के युवक सेजान सलीम चामडिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कार को प्रतिबंधित इलाके में ले जाने के मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 281 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 177 के तहत मामला दर्ज कर स्टंट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया.

इंश्योरेंस कंपनी को पुलिस ने की रिपोर्ट

कार मर्सिडीज कंपनी की C220 मॉडल है. इसका नंबर GJ.05.JH-5155 है. इसके मालिक सेजान सलीम चामडिया को गिरफ्तार कर लिया गया है. डुमस पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर एनवी भरवाड़ ने बताया कि इस कार का इंश्योरेंस कंपनी मंजूर न करे उसके लिए भी पुलिस द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया कर रही है.

बीच की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

गुजरात के सूरत शहर में समंदर किनारे स्टंट बाजी के चक्कर में कई कारें पानी में फंसते रहे हैं. इसके बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बनी रहती है.

समंदर के पानी में फंसी मर्सडीज कार को क्रेन के सहारे बाहर निकालते हुए वीडियो भी सामने आने के बाद नियमों की अनदेखी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

