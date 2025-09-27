लोग बोले लकी, लेकिन मेहनत से मिली माइक्रोसॉफ्ट की जॉब… लड़की ने वीडियो में दिया जवाब

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें टेक प्रोफेशनल शिवांजली वर्मा ने अपनी मेहनत और संघर्ष की झलक दिखाई है. वीडियो में वह बताती हैं कि लोग अक्सर उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी पाने पर 'लकी' कह देते हैं, लेकिन शायद ही कोई उस लंबे सफर और संघर्ष को देख पाता है जिसके बाद वह यहां तक पहुंची हैं.

शिवांजली ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि लोग सिर्फ मंजिल देखते हैं और समझते हैं कि यह किस्मत है. वे सफर नहीं देखते जिसने इसे बनाया. किस्मत का रोल होता है, हां! लेकिन धैर्य, दृढ़ता और अनुशासन के बिना यह आपको कहीं नहीं ले जा सकती.

वीडियो में उनके स्कूल और आईआईटी के सर्टिफिकेट्स दिखाई देते हैं. इसके अलावा उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सामने खड़े हुए भी देखा जा सकता है. क्लिप की शुरुआत एक टेक्स्ट से होती है जिसमें लिखा है -ओह, तुम माइक्रोसॉफ्ट में काम करती हो! कितनी लकी हो.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

वीडियो पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं. एक यूजर ने पूछा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ आप माइक्रोसॉफ्ट में कैसे पहुंचीं? कृपया बताइए. इस पर शिवांजली ने जवाब दिया कि इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के दौरान ज्यादातर टॉप कंपनियां नॉन-CS ब्रांच के लिए भी दरवाजे खोलती हैं, बशर्ते आपका CPI अच्छा हो. वे डिग्री से ज्यादा आपके स्किल और पोटेंशियल को महत्व देती हैं.एक अन्य यूजर ने लिखा कि सही बात है, लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं और राय बना लेते हैं, लेकिन पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता.

वहीं, किसी ने पूछा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का क्या फायदा? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि IIT में मैकेनिकल पढ़ने से मुझे सीखने, प्रतिस्पर्धा करने और भारत के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला. इससे मुझे कोडिंग कल्चर से परिचय हुआ और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ी।.इसी अनुभव की वजह से मेरे पास करियर के कई विकल्प खुले. यह मेरे लिए एक विन-विन सिचुएशन रही.

एक अन्य यूजर ने लिखा कि जो भी खुद को अनफेयर समझता है, प्लीज मत सोचो. आप अगर कल से बेहतर हो, तो आप विनर हो.जीत एक चीज़ है, लेकिन असली मायने यह रखते हैं कि आप मैदान में थे.

माइक्रोसॉफ्ट तक का सफर

उनके LinkedIn प्रोफाइल के मुताबिक, शिवांजली ने 2021 में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट में दो महीने की इंटर्नशिप की. इसके बाद 2022 में तीन महीने तक फिर इंटर्न रहीं. आखिरकार 2023 में उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी मिल गई.

शिवांजली की यह कहानी इस बात का सबूत है कि सफलता के पीछे किस्मत से ज्यादा मेहनत, धैर्य और संघर्ष की अहम भूमिका होती है.

