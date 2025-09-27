scorecardresearch
 

Feedback

लोग बोले लकी, लेकिन मेहनत से मिली माइक्रोसॉफ्ट की जॉब… लड़की ने वीडियो में दिया जवाब

टेक प्रोफेशनल शिवांजली वर्मा का वीडियो वायरल है जहां उन्होंने दिखाया कि माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी को लोग किस्मत कहकर टाल देते हैं, लेकिन पीछे छिपे संघर्ष और मेहनत की बात शायद ही कोई करता है.

Advertisement
X
LinkedIn प्रोफाइल के मुताबिक, शिवांजली ने 2021 में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट में दो महीने की इंटर्नशिप की (Photo:Insta/shivanjaliverse)
LinkedIn प्रोफाइल के मुताबिक, शिवांजली ने 2021 में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट में दो महीने की इंटर्नशिप की (Photo:Insta/shivanjaliverse)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें टेक प्रोफेशनल शिवांजली वर्मा ने अपनी मेहनत और संघर्ष की झलक दिखाई है. वीडियो में वह बताती हैं कि लोग अक्सर उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी पाने पर 'लकी' कह देते हैं, लेकिन शायद ही कोई उस लंबे सफर और संघर्ष को देख पाता है जिसके बाद वह यहां तक पहुंची हैं.

शिवांजली ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि लोग सिर्फ मंजिल देखते हैं और समझते हैं कि यह किस्मत है. वे सफर नहीं देखते जिसने इसे बनाया. किस्मत का रोल होता है, हां! लेकिन धैर्य, दृढ़ता और अनुशासन के बिना यह आपको कहीं नहीं ले जा सकती.

वीडियो में उनके स्कूल और आईआईटी के सर्टिफिकेट्स दिखाई देते हैं. इसके अलावा उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सामने खड़े हुए भी देखा जा सकता है. क्लिप की शुरुआत एक टेक्स्ट से होती है जिसमें लिखा है -ओह, तुम माइक्रोसॉफ्ट में काम करती हो! कितनी लकी हो.

सम्बंधित ख़बरें

सिर्फ एक दिन की बीमारी की छुट्टी लेने पर सरकारी बैंक कर्मचारी को HR से चेतावनी ईमेल मिला. रेडिट पर वायरल पोस्ट ने सख्त छुट्टी नियमों और कर्मचारियों पर बढ़ते दबाव पर बहस छेड़ दी. ( Photo: AI Generated)
एक दिन की बीमारी की छुट्टी पर बैंक कर्मचारी को HR की चेतावनी, पोस्ट वायरल 
mystery-light-in-us-skies-like-delhi-ncr-scientists-reveal-truth
अमेरिका के आसमान में चमकी रहस्यमयी रोशनी, वीडियो वायरल 
german-woman-engagement-post-viral-diamond-ring-size-sparks-debate
जर्मन महिला की सगाई पोस्ट पर सोशल मीडिया बवाल, डायमंड रिंग के साइज पर अटकी नजरें 
स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे एक चीनी पीएचडी छात्र ने कुछ पैसे बचाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए बिल्ली का खाना खाना शुरू किया है. यह खबर अब दुनिया भर में वायरल हो गई है. ( Photo: AI Generated)
पैसे बचाने के लिए बिल्ली का खाना खा रहा PHD स्टूडेंट, फ्री खाने के लिए कर रहा ब्लड डोनेट  
china-robotic-legs-make-walking-running-easy-american-creator
रोबोटिक लेग पहनते ही दौड़ पड़ा अमेरिकन क्रिएटर, वीडियो ने बटोरे लाखों व्यूज 

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

वीडियो पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं. एक यूजर ने पूछा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ आप माइक्रोसॉफ्ट में कैसे पहुंचीं? कृपया बताइए. इस पर शिवांजली ने जवाब दिया कि इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के दौरान ज्यादातर टॉप कंपनियां नॉन-CS ब्रांच के लिए भी दरवाजे खोलती हैं, बशर्ते आपका CPI अच्छा हो. वे डिग्री से ज्यादा आपके स्किल और पोटेंशियल को महत्व देती हैं.एक अन्य यूजर ने लिखा कि सही बात है, लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं और राय बना लेते हैं, लेकिन पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता.

Advertisement

वहीं, किसी ने पूछा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का क्या फायदा? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि IIT में मैकेनिकल पढ़ने से मुझे सीखने, प्रतिस्पर्धा करने और भारत के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला. इससे मुझे कोडिंग कल्चर से परिचय हुआ और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ी।.इसी अनुभव की वजह से मेरे पास करियर के कई विकल्प खुले. यह मेरे लिए एक विन-विन सिचुएशन रही.

 

एक अन्य यूजर ने लिखा कि जो भी खुद को अनफेयर समझता है, प्लीज मत सोचो. आप अगर कल से बेहतर हो, तो आप विनर हो.जीत एक चीज़ है, लेकिन असली मायने यह रखते हैं कि आप मैदान में थे.

माइक्रोसॉफ्ट तक का सफर

उनके LinkedIn प्रोफाइल के मुताबिक, शिवांजली ने 2021 में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट में दो महीने की इंटर्नशिप की. इसके बाद 2022 में तीन महीने तक फिर इंटर्न रहीं. आखिरकार 2023 में उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी मिल गई.

शिवांजली की यह कहानी इस बात का सबूत है कि सफलता के पीछे किस्मत से ज्यादा मेहनत, धैर्य और संघर्ष की अहम भूमिका होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement