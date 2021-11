धरती के भीतर से निकली थी ये बेशकीमती चीज, दुनिया ने अब पहली बार देखा

अफ्रीकी देश बोत्सवाना (Botswana) की खदान से निकले एक ऐसे खनिज (New Mineral Found) के बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी हाथ लगी है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया. यह खनिज एक हीरे के भीतर से निकला था. बताया जा रहा है कि ये खनिज सोना-चांदी या हीरे से भी बेशकीमती हो सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, हीरा मूल रूप से दशकों पहले बोत्सवाना में Orapa खदान में पाया गया था. जिसपर हाल ही में खनिज विज्ञानी Oliver Tschauner ने शोध किया. उनके शोध के निष्कर्ष इस सप्ताह साइंस जर्नल में प्रकाशित हुए. हीरा चार मिलिमीटर चौड़ा है और महज 81 मिलिग्राम वजनी है.

इस हीरे को 1987 में एक डायमंड डीलर ने एक वैज्ञानिक को बेच दिया था. हालांकि, तब इसकी खासियत किसी को नहीं पता थी. फिलहाल अब ये हीरा कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स काउंटी में स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा है, जिसपर लास वेगास स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ नेवादा के वैज्ञानिक ने शोध किया.

