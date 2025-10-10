RPF जवान ने महिला का फोन झपटकर दिया सबक, वजह जानकर लोग बोले – सही किया सर!

भारतीय रेलवे हमेशा यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह देती है. इसके बावजूद कई यात्री लापरवाह हो जाते हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जब यात्रियों का सामान असुरक्षित रह जाता है. कई बार तो मोबाइल चोरी या छीनने की खबरें भी मिलती हैं.

इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक आरपीएफ जवान ने महिला यात्री को सतर्कता का सबक सिखाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आरपीएफ जवान ने चलती ट्रेन में महिला यात्री का मोबाइल झपट लिया.

जागरूकता फैलाने के लिए किया ‘मोबाइल स्नैच’

दरअसल, यह वीडियो खुद आरपीएफ के एक अधिकारी राजू चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में दिखता है कि एक महिला ट्रेन के स्लीपर कोच में बैठी हुई है और खिड़की के पास फोन पर बात कर रही है, तभी एक कॉन्स्टेबल धीरे-धीरे पास आता है और झटके से उसका फोन छीन लेता है.महिला हैरान रह जाती है, लेकिन तभी वह अधिकारी मुस्कुराते हुए कहता है -ऐसे ही मोबाइल छीन लेता है.इसके बाद वह फोन वापस दे देता है और समझाता है कि खिड़की के पास फोन इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है.

देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर तारीफों की बौछार

वीडियो के कैप्शन में लिखा है-सभी बल सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन हमें भी सतर्क रहना चाहिए, तभी किसी अनहोनी से बचा जा सकता है.लोगों ने इस जागरूकता अभियान की जमकर सराहना की.एक यूजर ने लिखा कि बहुत बढ़िया उदाहरण सर.दूसरे ने कमेंट किया कि जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है, Proud of you.तीसरे ने लिखा कि क्या शानदार आइडिया है.

आरपीएफ ऑफिसर की खास पहल

बताया जा रहा है कि आरपीएफ के राजू चौधरी अक्सर ऐसे जागरूकता वीडियो बनाते हैं, जिनमें वे यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह देते हैं.वर्तमान में उनके 6,000 से ज्यादा फॉलोअर्स और 19 पोस्ट हैं, जिनमें वे रेलवे सुरक्षा और जागरूकता से जुड़े कंटेंट साझा करते हैं.

