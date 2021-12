क्रिकेटर से बोली पाकिस्तानी लड़की - 'प्लीज मुझे गोद ले लो...', फोटो वायरल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) के ओपनर मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं. रिजवान ने 27 मैचों में 75.06 की औसत से 1,201 रन बनाए हैं, जिसमें 11 अर्द्धशतक और एक शतक शामिल हैं.

यूं तो रिजवान के कई लोग फैन हैं. लेकिन मंगलवार को कराची में हुए टी20 मैच के दौरान स्टेडियम में रिजवान की एक महिला फैन ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सी लग गई. दरअसल, इस महिला फैन ने हाथ में एक बैनर पकड़ा हुआ था, जिसमें लिखा था 'रिजवान प्लीज अडोप्ट मी'.

बस तभी से सोशल मीडिया पर लोग इस फोटो पर खूब सारे रिएक्शन्स दे रहे हैं. इनमें से कुछ मजेदार रिएक्शन्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं.

Sorry he can't carry his pillow and you together...pillow wins, you lose — Muhammad Iqbal (@balafied) December 15, 2021

He already has 2 kids. pic.twitter.com/qMdTwiYaEZ — Shahnawaz Alam (@Shanu04534991) December 14, 2021

Rizwan bhai won't adopt u without proper hijab . — Muhammad Ali (@MuhammadAli974) December 14, 2021

You're excused as he has already adopted his fav pillow 😁 pic.twitter.com/TnwxsqsLNX December 14, 2021

Babar fans are jealous — GOAT 🐐 (@NARAYANARAO17) December 14, 2021

Sorry ! Rizwan have a Pillow pic.twitter.com/LuqMcyHYua — h-m-m-a-d (@iamhmmad1) December 14, 2021

ट्विटर यूजर्स ने तो उस लड़की का नाम तक ढूंढ निकाला है जिसने ये बैनर हाथ में लिया हुआ था. उसका नाम है एमान. मंगलवार को पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच हुए दूसरे टी20 मैच के दौरान इस महिला ने हरे रंग की जर्सी पहनी हुई थी. और रिजवान के लिए जोर-जोर से चीयर कर रही थी.

बता दें, पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 9 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. इसमें पाकिस्तान के लिए ओपनर मोहम्मद रिजवान ने 30 बॉल पर 38 रन बनाए.

यह पहली बार नहीं है जब क्रिकेट मैच में दिखाया गया कोई बैनर ऑनलाइन वायरल हुआ हो. सितंबर में, चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के बीच हुए आईपीएल मैच में भी एक फैन ने अपने बैनर के साथ सुर्खियां बटोरीं. उसने बैनर पर लिखा था, "मेरी पत्नी ने मुझे सीएसके की जर्सी पहनने की अनुमति नहीं दी."