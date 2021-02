वैलेंटाइन-डे पर आप क्या करने जा रहे हैं पार्टी या पावरी! 

आज वैलेंटाइन-डे है. तो आज पार्टी होगी या पावरी. आप कहेंगे पावरी क्या होता है. तो कुछ भी जानने से पहले ये लाइन पढ़ लीजिए. “ये हमारी कार है और ये हम हैं, और ये हमारी पावरी (पार्टी) हो रही है.” सोशल मीडिया पर ये लाइन खूब वायरल हो रही है. अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं भी हैं तो भी किसी न किसी जरिए आप तक इसकी चर्चा पहुंच रही होगी. लेकिन अगर आप इस ‘पावरी’ (पार्टी) के लिए लेट हैं तो जानिए आखिर माजरा क्या है.

एक युवा लड़की दानानीर ने एक मीम तैयार कर सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स पर पोस्ट किया. इसमें कार के सामने दानानीर कुछ लड़के-लड़कियों के साथ मौजूद हैं और कहती नजर आ रही हैं- ‘ये हमारी कार है, ये हम हैं, ये हमारी पावरी हो रही है.’ दानानीर पार्टी कहना चाह रही हैं लेकिन वेस्टर्न लहजे में बोलने की वजह से पावरी सुनाई दे रहा है.

दानानीर ने अपने बायो में लिखा है कि वे इस्लामाबाद/पेशावर से कंटेंट क्रिएटर हैं. उन्होंने 6 फरवरी को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया.

भारतीय संगीत प्रोड्यूसर यशराज मुखाते ने दानानीर के वीडियो पर फनी अंदाज में मेशअप वीडियो बनाया है. वो भी खूब वायरल हो रहा है. मुखाते इस तरह के मेशअप वीडियो बनाने के लिए मशहूर हैं.

उन्होंने इस मेशअप वीडियो को अपलोड करने के साथ लिखा है, ‘आज से मैं पार्टी नहीं सिर्फ पावरी करूंगा, क्योंकि जो पार्टी करने में वो मजा नहीं जो पावरी करने में है.’

दानानीर और मुखाते, दोनों के ही वीडियो को लाखों में व्यूज मिल रहे हैं.

इन पर भारत और पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया की भी तरह तरह की मजेदार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

