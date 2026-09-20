Optical Illusion: लड़की का सही नाम बताओ! चाबी, 100 रुपये का नोट और पेन देखकर 99% लोग हो जाएंगे कन्फ्यूज

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार तस्वीर लोगों का ध्यान खींच रही है. तस्वीर में एक कागज पर चाबी, 100 रुपये का नोट और एक पेन रखा हुआ है. इनके ऊपर लिखा है- “लड़की का सही नाम बताओ”. अब सवाल यह है कि आखिर इन तीन चीजों को जोड़कर लड़की का कौन सा नाम बनता है? पहली नजर में यह सवाल काफी आसान लगता है, लेकिन जैसे-जैसे आप तस्वीर को ध्यान से देखते हैं, पहेली थोड़ी उलझती हुई नजर आती है. यही वजह है कि लोग इसका जवाब खोजने में अपना दिमाग लगा रहे हैं.

और पढ़ें

तस्वीर में दिए गए हैं तीन संकेत

इस पहेली में तीन चीजें दिखाई गई हैं. सबसे पहले एक चाबी है. इसके बाद 100 रुपये का नोट रखा है और आखिर में एक पेन दिखाई दे रहा है. अब इन तीनों चीजों को देखकर आपको लड़की का नाम पहचानना है. इसके लिए तस्वीर में दिए गए हर संकेत को ध्यान से देखना होगा. ऐसी पहेलियों में चीजों के नाम को सीधे जोड़ना ही जरूरी नहीं होता. कई बार किसी वस्तु के नाम का पहला अक्षर, उसकी आवाज या उससे जुड़ा कोई दूसरा शब्द लेना होता है. इसलिए सिर्फ चाबी, नोट और पेन देखकर सीधे कोई नाम बोल देना आसान नहीं है.

चाबी देखकर क्या समझ आया?

सबसे पहले तस्वीर में रखी चाबी को देखिए. चाबी का इस्तेमाल हम ताला खोलने के लिए करते हैं. लेकिन इस पहेली में चाबी सिर्फ चाबी नहीं हो सकती. हो सकता है कि इसके नाम या इससे जुड़े किसी शब्द से नाम का पहला हिस्सा निकालना हो. यही इस तरह के तस्वीरों से शब्द बनाने वाली पहेली को दिलचस्प बनाता है.

Advertisement

100 रुपये का नोट भी है खास

अब तस्वीर के बीच में रखा 100 रुपये का नोट देखिए. यहां सिर्फ रुपये की कीमत नहीं, बल्कि 100 की संख्या भी एक संकेत हो सकती है. पहेली सुलझाते समय आपको यह सोचना होगा कि 100 को किस तरह पढ़ा जाए और इसका इस्तेमाल लड़की के नाम के किसी हिस्से के तौर पर कैसे किया जा सकता है.

पेन क्यों रखा गया है?

तीसरा संकेत है पेन. पेन से हम लिखते हैं. इसलिए इसका संबंध लिखने, कलम या पेन जैसे शब्दों से हो सकता है. अब चाबी, 100 और पेन- इन तीनों संकेतों को एक साथ जोड़कर देखिए. यहीं से असली दिमागी खेल शुरू होता है.

क्या आप 10 सेकंड में बता सकते हैं जवाब?

इस पहेली की खास बात यही है कि तस्वीर सामने होने के बावजूद जवाब तुरंत समझ नहीं आता. कुछ लोग पहले ही प्रयास में नाम बता सकते हैं, जबकि कुछ लोग चाबी, नोट और पेन को अलग-अलग तरीके से जोड़ते रह जाएंगे. आप भी तस्वीर को एक बार ध्यान से देखिए और सोचिए कि चाबी + 100 रुपये + पेन से लड़की का कौन सा नाम बन सकता है. क्या आपको जवाब मिल गया? कमेंट में लड़की का नाम बताइए और देखिए आपका जवाब सही है या नहीं.''

Advertisement

लड़की का सही नाम क्या है?

तस्वीर में दी गई इस मजेदार पहेली में लड़की के नाम को लेकर दो जवाब सामने आते हैं-किरण (Kiran) और चांदनी (Chandni). लेकिन पहेली के संकेतों को जोड़ें तो इसका जवाब किरण माना जा रहा है.

अब सवाल है कि आखिर किरण नाम कैसे बनता है?

पहेली में सबसे पहले चाबी दिखाई गई है. चाबी को अंग्रेजी में Key (की) कहा जाता है. इसके बाद 100 रुपये का नोट दिया गया है, जिसे सौ या अंग्रेजी में Hundred कहा जा सकता है. पहेली के संकेतों में इन शब्दों की ध्वनि को जोड़कर लड़की के नाम तक पहुंचने की कोशिश की गई है. यही वजह है कि कई लोग इसका जवाब किरण बताते हैं. हालांकि, अगर पहेली में दिए गए चित्रों और शब्दों का सटीक नियम अलग हो, तो जवाब बदल भी सकता है. इसलिए इस पहेली का सबसे चर्चित जवाब है-किरण (Kiran).

---- समाप्त ----