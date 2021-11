Amazon CEO के सामने ही गर्लफ्रेंड करने लगी एक्टर से फ्लर्ट! VIDEO वायरल

आईकोनिक फिल्म 'टाइटैनिक' के एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो को अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस ने मजाकिया लहजे में धमकी दी है. दरअसल, ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जेफ बेजोस की गर्लफ्रेंड लॉरेन सांचेज को लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया है, जबकि जेफ बेजोस चुपचाप उनके साथ खड़े थे.

यूएसए टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को लॉस एंजिल्स में एलएसीएमए आर्ट + फिल्म गाला के दौरान छह सेकंड के वीडियो को फिल्माया गया था. इसे ट्विटर पर 16 मिलियन बार देखा जा चुका है. क्लिप में लॉरेन सांचेज़ को लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ बातचीत करते हुए मुस्कुराते हुए देखा गया था.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI