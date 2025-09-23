scorecardresearch
 

Feedback

स्कूल से सीधे सीरिया भागी, IS के लड़ाके से रचाई शादी... अब फिर चर्चा में 'ISIS दुल्हन'

एक वक्त था जब इराक और सीरिया पर आईएसआईएस का खौफ हावी था. उस दौर में कई ऐसी कहानियां सामने आईं, जिन्हें सुनकर दिल दहल जाए. उन्हीं में से एक थी शमीमा बेगम की दास्तान. अब वही शमीमा बेगम एक बार फिर सुर्खियों में हैं.

Advertisement
X
शमीमा आज भी स्टेटलेस हैं, यानी उनकी नागरिकता किसी भी देश के पास नहीं है. (Photo-Getty)
शमीमा आज भी स्टेटलेस हैं, यानी उनकी नागरिकता किसी भी देश के पास नहीं है. (Photo-Getty)

आईएसआईएस में शामिल होकर कुख्यात हुई शमीमा बेगम एक बार फिर चर्चा में है.वजह है उनका हालिया इंटरव्यू, जिसे डेली एक्सप्रेस ने किया है. 26 साल की बेगम ने सीरिया के अल-रोज डिटेंशन कैंप में सालों बाद अपना पहला आमने-सामने का इंटरव्यू दिया. इस दौरान वह बेहद दुबली-पतली नजर आईं. उनकी आंखों में पछतावा झलक रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ सवाल पूछे गए, वह गुस्से में इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गईं.

लंदन से सीरिया तक की कहानी

लंदन के ईस्ट लंदन इलाके बेथनल ग्रीन में पैदा और पली-बढ़ी शमीमा बेगम को दुनिया आज 'ISIS दुल्हन' के नाम से जानती है. साल 2015 में महज 15 साल की उम्र में वह सीरिया चली गई थीं ताकि आईएसआईएस से जुड़ सकें. वहां पहुंचने के 10 दिन बाद ही उन्होंने एक डच इस्लामिक कन्वर्ट से शादी कर ली. इस रिश्ते से उनके तीन बच्चे हुए, लेकिन बाद में सभी बच्चों की मौत हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

desi-jugaad-man-turns-bed-into-four-wheeler
चलता-फिरता बेड! शख्स का अनोखा जुगाड़ सोशल मीडिया पर वायरल, VIDEO 
tte instagram follow, train ticket checker privacy, woman alleges tte creepy
TTE ने टिकट चेक करने के बाद भेजा इंस्टा रिक्वेस्ट, महिला बोली– प्राइवेसी का क्या? 
फ्रेंच महिला ने कहा कि उन्हें सलवार सूट पहनना बहुत अच्छा लगता है. (Photo: X\@Julia Chaigneau)
अब हमेशा सलवार-सूट ही पहनूंगी... विदेशी महिला ने किया अजीब फैसला! तस्वीरें वायरल 
salon theft cctv, pooja thali money stolen
पूजा की थाली से निकाले नोट, CCTV ने खोली शख्स की चोरी की पोल! 
फ्लिपकार्ट के एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बिग बिलियन डेज सेल से पहले ऑफिस में गद्दे और तकिए पहुंचाए जा रहे हैं. ( Photo: Instagram/ @marketingwithsim)
"यहीं रहो, काम करो!" सेल से पहले फ्लिपकार्ट ऑफिस में पहुंचे गद्दे-तकिए, वीडियो वायरल 

 द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2019 में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने उनकी ब्रिटिश नागरिकता छीन ली और वह स्टेटलेस हो गईं. इसके बाद से ही शमीमा बार-बार ब्रिटेन लौटने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हर बार उन्हें कानूनी हार का सामना करना पड़ा है.

शमीमा की इस जिद और रवैये ने ब्रिटेन में बड़ी बहस छेड़ दी. सवाल यह था कि क्या देश की जिम्मेदारी है कि वह उन आतंकियों को वापस ले जो खुद ब्रिटेन और उसकी वैल्यूज से नफरत करते हैं, लेकिन अब सीरिया से लौटना चाहते हैं.

Advertisement
(Photo: Getty)

नागरिकता रद्द और अपील खारिज

20 फरवरी 2019 को यह मामला और गंभीर हो गया जब यह साफ हुआ कि होम ऑफिस ने शमीमा बेगम की ब्रिटिश नागरिकता छीन ली है. उस समय वह केवल 16 साल की थी और लगातार अपना रास्ता बदलने की बात कह रही थी. उसने ब्रिटेन से दया की गुहार लगाई थी.लेकिन उसकी सभी अपीलें बार-बार खारिज कर दी गईं और आज तक उसे ब्रिटेन लौटने की अनुमति नहीं मिली है.

इंटरव्यू में भड़की शमीमा

डेली एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में शमीमा ने शुरुआत में बातचीत के लिए हामी भरी, लेकिन सवाल पूछते ही भड़क गईं. जब पत्रकारों ने उनसे निगेल फराज के उस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि शमीमा को पूरी तरह 'आईएसआईएस किलर' नहीं माना जा सकता, तो उन्होंने ठंडे अंदाज़ में कहा-'नो कमेंट.' फिर जब उनसे यह पूछा गया कि वह सीरिया कैसे पहुंचीं, किसने उनकी मदद की और 16 साल की उम्र में आखिर यह ख्याल कैसे आया कि आईएसआईएस जॉइन करने के लिए वहां जाना है, तो शमीमा भड़क गईं. सवालों का जवाब देने के बजाय उन्होंने इंटरव्यू बीच में ही छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकल गईं.

अल-रोज कैंप की झलक

शमीमा इस समय सीरिया के अल-रोज डिटेंशन कैंप में कैद हैं, जहां विदेशी मूल की महिलाएं और उनके बच्चे रखे जाते हैं. 2019 में आईएसआईएस की हार के बाद से करीब 2,000 लोग यहां बंद हैं. इनमें सात-आठ ब्रिटिश महिलाएं भी शामिल हैं.

Advertisement

इस इंटरव्यू में शमीमा अपनी अमेरिकी दोस्त होदा मुतहना के साथ दिखाई दीं. दोनों वेस्टर्न कपड़ों में थीं. शमीमा ने काला ग्राफिक टी-शर्ट, हल्की नीली स्किनी जींस और सफेद जूते पहने थे. चेहरा कोविड मास्क से ढका हुआ था. उनकी धंसी हुई आंखें और दुबला-पतला चेहरा साफ दिखा रहा था कि वह काफी कमजोर हो चुकी हैं.

कैमरा देखते ही भागीं

जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, होदा मुतहना तुरंत उठकर चली गईं और शमीमा भी उनके पीछे-पीछे बाहर निकल गईं. इस तरह सालों बाद दिया गया यह इंटरव्यू अधूरा ही रह गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement