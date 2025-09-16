scorecardresearch
 

Feedback

एयरपोर्ट पर लगी घड़ी या आर्ट? हर मिनट सुइयां पेंट करता इंसान देख लोग हुए कंफ्यूज

भारतीय यात्री एसके अली हाल ही में नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट स्कीपोल पहुंचे, जहां उन्हें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने उन्हें हैरान कर दिया

Advertisement
X
इंस्टॉलेशन का असली नाम ‘रियल टाइम’ है :(Photo: SK Ali/Instagram)
इंस्टॉलेशन का असली नाम ‘रियल टाइम’ है :(Photo: SK Ali/Instagram)

दुनिया में कई ऐसी आर्ट होती हैं जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते हैं. कुछ वैसा ही नजारा हाल ही में सामने आया है, जिसने यात्रियों को हैरान कर दिया. यह आर्ट दरअसल एक घड़ी है, लेकिन इसकी सुइयों पर जो क्रिएटिविटी की गई है, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

भारतीय यात्री एसके अली हाल ही में नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट स्कीपोल पहुंचे. यहां उन्होंने एक अनोखी घड़ी देखी, जिसे लोग ‘ह्यूमन वॉच’ के नाम से जानते हैं. अली ने इस कलाकृति को कैमरे में कैद किया और इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते उनका वीडियो वायरल हो गया और 10 लाख से ज्यादा व्यूज पार कर गया.

कैप्शन में लिखा अनुभव

सम्बंधित ख़बरें

engineer-asked-10-percent-salary-hike-fired-company-bosses-lost-jobs
इंजीनियर ने मांगी 10% सैलरी बढ़ोतरी, नौकरी गई… बाद में बॉस भी गवां बैठे कुर्सी 
hyderabad-septic-tanker-crash-ngri-uppal-temple
हैदराबाद में बेकाबू टैंकर ने तोड़ी मंदिर की दीवार, CCTV फुटेज वायरल 
Jodhpur Store’s ‘Untearable’ Lower Tested With Bikes,
बाइक से खींचा गया लोअर, फिर भी नहीं फटा, वीडियो को मिले 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज 
times-square-girl-viral-video-indian-husband
'इंडियन हसबैंड ही चाहिए…', टाइम्स स्क्वायर पर अमेरिकी लड़की का प्लेकार्ड वायरल 
turkey-women-limb-shortening-surgery-trend-reduce-height-for-love
प्यार के लिए महिलाएं घटा रही हैं हाइट, इस देश में बढ़ा ये खतरनाक ट्रेंड 

वीडियो शेयर करते हुए अली ने कैप्शन में लिखा-एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर लगी यह पारदर्शी घड़ी अपने डिजाइन से हर यात्री को मोहित कर देती है. यहां मशीनरी की जगह एक आदमी सुइयों को पेंट करता और मिटाता हुआ दिखाई देता है, जिससे लगता है कि घड़ी हर मिनट लाइव अपडेट हो रही है. यह ‘ह्यूमन वॉच’ कला और समय को जोड़कर एक साधारण घड़ी को लैंडमार्क बना देती है.

Advertisement

असल में है आर्ट इंस्टॉलेशन

जानकारी के मुताबिक, इस इंस्टॉलेशन का असली नाम ‘रियल टाइम’ है और इसे मशहूर डच आर्टिस्ट मार्टन बास ने बनाया है. दरअसल यह एक 12 घंटे का लूप वीडियो है, जिसमें एक्टर टियागो सा दा कोस्टा को दिखाया गया है. वे हर मिनट घड़ी की सुइयां बनाते और मिटाते नजर आते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान घड़ी के अंदर फंसा हो और लगातार टाइम पेंट कर रहा हो.

देखें वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by S K Ali (@skali85)

सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स

हालांकि वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर दिए. कई यूज़र्स को तो यही लगा कि सचमुच कोई इंसान घड़ी के अंदर बैठकर हर मिनट सुइयां बदल रहा है. यूज़र ने मजाक में लिखा कि लगता है इस देश में बेरोजगारी बहुत है, तभी ऐसे काम करवा रहे हैं. दूसरे ने कहा–इस आदमी को देखकर मेरी तो बैक पेन हो गई. वहीं एक और ने लिखा कि पक्का इस काम की सैलरी बहुत ज्यादा होगी.

हालांकि बाद में कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन दूर किया और बताया कि यह वास्तव में एक आर्ट इंस्टॉलेशन है, न कि असली इंसान. यह दरअसल एनिमेशन और वीडियो लूप का कमाल है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान घड़ी के अंदर से हर मिनट समय बदल रहा हो.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement