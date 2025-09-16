एयरपोर्ट पर लगी घड़ी या आर्ट? हर मिनट सुइयां पेंट करता इंसान देख लोग हुए कंफ्यूज

दुनिया में कई ऐसी आर्ट होती हैं जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते हैं. कुछ वैसा ही नजारा हाल ही में सामने आया है, जिसने यात्रियों को हैरान कर दिया. यह आर्ट दरअसल एक घड़ी है, लेकिन इसकी सुइयों पर जो क्रिएटिविटी की गई है, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

भारतीय यात्री एसके अली हाल ही में नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट स्कीपोल पहुंचे. यहां उन्होंने एक अनोखी घड़ी देखी, जिसे लोग ‘ह्यूमन वॉच’ के नाम से जानते हैं. अली ने इस कलाकृति को कैमरे में कैद किया और इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते उनका वीडियो वायरल हो गया और 10 लाख से ज्यादा व्यूज पार कर गया.

कैप्शन में लिखा अनुभव

वीडियो शेयर करते हुए अली ने कैप्शन में लिखा-एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर लगी यह पारदर्शी घड़ी अपने डिजाइन से हर यात्री को मोहित कर देती है. यहां मशीनरी की जगह एक आदमी सुइयों को पेंट करता और मिटाता हुआ दिखाई देता है, जिससे लगता है कि घड़ी हर मिनट लाइव अपडेट हो रही है. यह ‘ह्यूमन वॉच’ कला और समय को जोड़कर एक साधारण घड़ी को लैंडमार्क बना देती है.

असल में है आर्ट इंस्टॉलेशन

जानकारी के मुताबिक, इस इंस्टॉलेशन का असली नाम ‘रियल टाइम’ है और इसे मशहूर डच आर्टिस्ट मार्टन बास ने बनाया है. दरअसल यह एक 12 घंटे का लूप वीडियो है, जिसमें एक्टर टियागो सा दा कोस्टा को दिखाया गया है. वे हर मिनट घड़ी की सुइयां बनाते और मिटाते नजर आते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान घड़ी के अंदर फंसा हो और लगातार टाइम पेंट कर रहा हो.

देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स

हालांकि वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर दिए. कई यूज़र्स को तो यही लगा कि सचमुच कोई इंसान घड़ी के अंदर बैठकर हर मिनट सुइयां बदल रहा है. यूज़र ने मजाक में लिखा कि लगता है इस देश में बेरोजगारी बहुत है, तभी ऐसे काम करवा रहे हैं. दूसरे ने कहा–इस आदमी को देखकर मेरी तो बैक पेन हो गई. वहीं एक और ने लिखा कि पक्का इस काम की सैलरी बहुत ज्यादा होगी.

हालांकि बाद में कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन दूर किया और बताया कि यह वास्तव में एक आर्ट इंस्टॉलेशन है, न कि असली इंसान. यह दरअसल एनिमेशन और वीडियो लूप का कमाल है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान घड़ी के अंदर से हर मिनट समय बदल रहा हो.

