तुमसे ना हो पाएगा... IAS ने शेयर किया टीचर के ताने पर छात्र का अनोखा जवाब

अक्सर पढ़ाई में कमजोर छात्रों से टीचर्स और पैरेंट्स को शिकायतें रहती हैं. उन्हें डांट का भी सामना करना पड़ता है. लेकिन जब वही छात्र जीवन में आगे बढ़ने लगे तो लोग उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करने लगते हैं. ऐसे ही एक छात्र की कहानी आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने शेयर की है.

आईएएस ने अपने ट्वीट में एक छात्र के मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जो उसने अपनी टीचर को भेजा था. ट्वीट के कैप्शन में उन्होंने लिखा- यह संदेश उन टीचर्स और पैरेंट्स के लिए है, जो बात-बात पर बच्चों को बोलते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा.

छात्र ने टीचर को क्या मैसेज किया?

स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि कैसे एक छात्र ने अपनी टीचर को मैसेज कर बताया कि वह 12वीं पास कर गया है और उसने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया है.

दरअसल, छात्र के मुताबिक उसकी टीचर ने उससे कहा था कि वो 12वीं पास नहीं कर पाएगा. छात्र ने टीचर पर उसे हर लेवल पर अपमानित करने का आरोप भी लगाया. लेकिन जब उसने अच्छे नंबरों से 12वीं पास कर ली और यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया तो उसने अपनी उसी टीचर को मैसेज किया.

हमेशा ये याद रखना...

स्क्रीनशॉट के मुताबिक, छात्र ने टीचर को भेजे मैसेज में लिखा- हैलो मैम, मैं 2019-2020 बैच में आपका स्टूडेंट था. मैं आपको ये मैसेज इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि आपने कहा था कि मैं स्कूल में पास नहीं हो पाऊंगा और जो चाहता हूं वो नहीं कर पाऊंगा. आपने मुझे हर स्तर पर अपमानित किया. लेकिन आज मैं 12वीं पास कर गया हूं, वो भी अच्छे नंबरों से. यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल गया है और मनचाहा कोर्स भी. ये कोई थैंक्यू मैसेज नहीं है, बल्कि आपको दिखाने के लिए है कि मैंने कर दिखाया. कृपया, हमेशा याद रखना दूसरों के प्रति नम्र व्यवहार करें, खासकर छात्रों के साथ, जो आपसे हेल्प मांगते हैं.

Awanish Sir, sometimes criticising or useing harsh words acts as motivation … I agree this should not be to the point of humiliation but encouragement and criticism works wonders in some cases !!