महिला को भेजा I Like U मैसेज, पति ने कर दी धुनाई! पुलिस से बोला शख्स- मेरी मदद करो...

एक शख्स ने अनजान महिला को 'I Like U' लिखकर मैसेज सेंड कर दिया जिसके बाद महिला के पति ने उसकी पिटाई कर दी. अब शख्स ने ट्वीट कर इसकी शिकायत पुलिस से की है. उसने कहा है कि माफी मांगने के बाद भी महिला के पति ने उसकी पिटाई कर दी, इसलिए उसे सुरक्षा दी जाए. इस मामले में पुलिस का रिएक्शन भी आया है. सोशल मीडिया पर शख्स के ट्वीट का स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है.

शख्स के ट्वीट का जवाब देते हुए पंजाब पुलिस ने कहा- पता नहीं कि आप एक महिला को अवांछित मैसेज भेजकर बदले में किस चीज की उम्मीद कर रहे थे? लेकिन उन्हें (महिला के पति) आपको पीटना नहीं चाहिए था. हमसे शिकायत करनी चाहिए थी. हम कानूनी धाराओं के तहत सजा देते. फिलहाल, दोनों अपराध को लेकर कानून के अनुसार उचित एक्शन लिया जाएगा.

शख्स ने ट्वीट कर पुलिस से की शिकायत

सुशांत दत्त नाम के ट्विटर यूजर ने पंजाब पुलिस को टैग करते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा- सर, मैंने किसी को 'आई लाइक यू' मैसेज भेज दिया. कल रात उसके पति ने मुझे बुरी तरह पीटा. जबकि मैं बार-बार माफी मांगता रहा. लेकिन अब मुझे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही है. कृपया मेरी मदद करें और मेरे जीवन को सुरक्षित करें. मुझपर फिर से हमला हो सकता है.

ट्विटर बायो के अनुसार, सुशांत दत्त आरटीआई कार्यकर्ता हैं. हालांकि, बाद में उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया. उनके ट्वीट पर पंजाब पुलिस ने रिप्लाई देते हुए कहा कि किसी को आपको पीटना नहीं चाहिए. ना ही आपको इस तरह अनजान शख्स को मैसेज करना चाहिए. पुलिस ने कहा कि कानून के अनुसार उचित कार्यवाही होगी.

Not sure what you were expecting on your unwarranted message to a woman, but they should not have beaten you up. They should have reported you to us and we would have served you right under right sections of law.



Both these offences will be duly taken care of as per law! https://t.co/qGmXNvubcO