50 रुपये से 500 करोड़ बनाने का जुगाड़ वायरल, लोग बोले- बस यहीं कृपा रुकी हुई है...

50 रुपये को 500 करोड़ में कैसे बदला जाए इसे लेकर एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में एक आदमी टीवी के सामने खड़ा है, उसके हाथ में एक कलम और एक डायरी है और वह जो देख रहा है उसमें पूरी तरह से खोया हुआ है. स्क्रीन पर, फिल्म धड़कन में सुनील शेट्टी का किरदार अपनी गरीबी से अमीरी तक की कहानी शेयर कर रहे हैं. देव ने बताया कि कैसे उसकी जेब में पैसे नहीं थे और उसने करोड़ों का व्यवसाय खड़ा किया. इस वीडियो ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का ध्यान खींचा है.

जब देव ने अपना सफ़र साझा किया, तो वीडियो में दिख रहा व्यक्ति ध्यान से देख रहा था, यहां तक कि आश्चर्य से सिर भी हिला रहा था. फिर वह सुनहरा पल आया जब देव ने अपनी प्रेमिका अंजलि के साथ अपने संघर्षों पर चर्चा की. उस व्यक्ति ने लिखा कि कैसे 50 रुपये को 500 करोड़ रुपये के व्यवसाय में बदला जा सकता है.

क्या है अमीर बनने का राज

देव ने सुनाया, "मैं रोज चलता था, चलते-चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म भरते थे, लहू निकलता था, फिर गिरता था. तुम्हारी आवाज सूरज की किरण की तरह मेरे दिल ओ दिमाग से चीर के निकलती थी और कहती थी, 'एक कदम और देव, एक' कदम और. फिर कदम से कदम मिला कर मैंने 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया. 50 से 500 करोड़ रुपये तक."

How to Make ₹50 into ₹500 Crore 😆😆😆



Suniel Shetty teaches us. Make sure it reaches everyone who wants to know the secret 🔔#FI pic.twitter.com/489IoYXXuF — Fundamental Investor ™ 🇮🇳 (@FI_InvestIndia) October 1, 2025

यह सभी बातें व्यक्ति जल्दी से अपनी डायरी में लिख लेता है. उसने लिखा, "रोज़ चलो, गिरो, उठो, गिरो, उठो, उठो, गिरो.' क्लिप के अंत में, वह व्यक्ति करोड़ों का साम्राज्य बनाने का "रहस्य" खोजकर बहुत खुश लग रहा था. कैप्शन में उन्होंने लिखा, '50 रुपये को 500 करोड़ कैसे बनाएं. सुनील शेट्टी हमें सिखाते हैं. यह सुनिश्चित करें कि यह उन सभी तक पहुंचे जो इसका राज़ जानना चाहते हैं.'

इंटरनेट पर मज़ेदार प्रतिक्रियाएं

इस मज़ेदार वीडियो ने सोशल मीडिया यूज़र्स का ध्यान खींचा, एक ने कहा, 'बस हमारे पास अंजलि की आवाज़ नहीं है.. यहीं कृपा रुकी हुई है.' एक और व्यक्ति ने मज़ाक में कहा, 'वह उस 500 करोड़ रुपये पर चुकाए गए टैक्स की वजह से रो रहा है.'एक दूसरे यूज़र ने मज़ाकिया अंदाज़ में लिखा, ;'मैं तो जेब में 500 लेके निकलता हूं, कुछ दूर चलता हूं फिर जूस समोसा वगैरह खाता हूं और 50 ही बचते हैं. फिर घर आके बिस्तर पर गिर जाता हूं फिर सपनों में आता है के कल फिर से निकलना है.' एक और

एक और व्यक्ति ने लिखा, "यहां सीख यह है कि जब कोई बड़ा बिज़नेस कर लेता है तो कोई भी अपने बिज़नेस के राज़ किसी को नहीं बताता. यह तो पागलपन है. इस मज़ेदार क्लिप को पोस्ट किए जाने के बाद से अब तक लगभग 5 लाख बार देखा जा चुका है.

