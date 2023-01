VIRAL: लड़की ने पीरियड के लिए मंगाए पैड, Swiggy ने साथ में भेजी ऐसी चीज

एक लड़की ने ऑनलाइन सैनिटरी पैड ऑर्डर किया. लेकिन जब उसने पार्सल खोलकर देखा तो वह सोच में पड़ गई. डिलीवरी करने वाला उसे सैनिटरी पैड के साथ चॉकलेट कुकीज भी देकर चला गया. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लड़की ने यह दावा किया है. अब उसका पोस्ट सुर्खियां बटोर रहा है.

दरअसल, ट्विटर पर समीरा (@sameeracan) नाम की लड़की ने एक ट्वीट किया. इसमें समीरा ने दावा किया कि उसने Swiggy Instamart से सैनिटरी पैड्स (Sanitary Pads) ऑर्डर किए थे. लेकिन पैड्स के साथ-साथ उसे चॉकलेट कुकीज भेज दिया गया. उसकी पोस्ट पर स्विगी की तरफ से रिप्लाई आया है.

आखिर ये किया किसने?

समीरा ने अपने ट्वीट में लिखा था- Swiggy Instamart से सैनिटरी पैड मंगवाया, पर इसके साथ चॉकलेट कुकीज का एक बॉक्स भी मिला. सोचने वाली बात है. पता नहीं ये किया किसने, डिलीवरी करने वाले ने या दुकानदार ने?

स्विगी ने किया रिप्लाई

इस पोस्ट पर स्विगी केयर्स (Swiggy Cares) ने रिप्लाई करते हुए लिखा- समीरा, हम बस यही चाहते हैं कि आपका दिन सुखद रहे. फिलहाल, कई यूजर्स ने Swiggy के इस भाव की सराहना की है. जबकि, कुछ यूजर्स का कहना है कि कि स्विगी नियमित रूप से अपने ग्राहकों को प्रचार उद्देश्यों के लिए ऐसे फ्री गिफ्ट देता रहता है.

एक यूजर ने लिखा- वे ऐसा कस्टमर को खुश करने और अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करते हैं. दूसरे यूजर ने कहा- कुछ भी हो, यह एक अच्छा जेस्चर था. तीसरे यूजर ने लिखा- मार्केटिंग का हिस्सा, मगर अच्छा तरीका. फिलहाल, इस ट्वीट को अब तक 90 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.