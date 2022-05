लड़की ने 'होने वाले दूल्हे' के साथ किया ऐसा, चैट देखकर भड़के पिता!

मैट्रिमोनियल साइट पर लोग जीवनसाथी की तलाश में जाते हैं. लेकिन एक लड़की ने मैट्रिमोनियल साइट पर मैच हुए शख्स के साथ जो किया उसे जानकर हर कोई हैरान रह गया.

दरअसल, लड़की ने शख्स से शादी करने के बजाय उसे जॉब ऑफर कर दी. इतना ही नहीं लड़की ने उस शख्स का रिज्यूम भी मंगवा लिया और उसे इंटरव्यू का लिंक सेंड कर दिया.

जब ये बात लड़की के पिता को पता चली तो उनका रिएक्शन देखने वाला था. लड़की और उसके पिता के बीच हुई चैट का एक अंश अब ट्विटर पर वायरल हो रहा है. इस चैट को उदिता पाल (Udita Pal) ने ट्विटर पर शेयर किया है. उदिता बेंगलुरू में एक स्टार्टअप कंपनी की को-फाउंडर हैं.

दरअसल, हाल ही में उदिता के पिता ने उन्हें शादी के लिए एक शख्स का बायोडाटा भेजा था. लेकिन उदिता को लगा कि ये बायोडाटा उनकी कंपनी में जॉब देने के लिए भी काम आ सकता है. बस फिर क्या था, उदिता ने उस शख्स का रिज्यूमे मांगा और ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए उसे लिंक भेज दिया.

जब ये बात उदिता के पिता को पता चली तो वो नाराज हो गए और उन्होंने बेटी को मैसेज किया कि आप 'मैट्रिमोनियल साइटों से लोगों को काम पर नहीं रख सकते.' इसपर उदिता ने कहा कि 'लड़के के पास 7 साल काम का एक्सपीरियंस था, इसलिए उसे हायर कर रही हूं.' उदिता ने बताया कि हालांकि उन्होंने उस शख्स को नौकरी पर नहीं रखा क्योंकि वो 62 लाख सालाना सैलरी मांग रहा था.

उदिता ने चैट शेयर किया है, उसके मुताबिक, आखिर में उनके पिता ने उनकी Jeevansathi.Com पर बनी प्रोफाइल को डिलीट कर दिया. ट्विटर पर उदिता के पोस्ट को 12 हजार से अधिक लोगों ने लाइक किया है. हजारों लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं.

एक यूजर ने कहा ये तो एपिक मोमेंट हो गया तो एक अन्य यूजर ने कहा कि लगता है लड़की की naukri.com पर ही शादी होगी. इसपर उदिता ने रिप्लाई ने दिया- शायद YouTube पर होगी.