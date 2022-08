दारू पीकर नाचती दिखीं फिनलैंड की महिला PM, लोगों ने मांगा इस्तीफा

सोशल मीडिया पर पार्टी करते फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन का वीडियो लीक होने के बाद बवाल मचा हुआ है. 36 साल की सना को पहले भी फेस्टिवल्स और क्लब्स में ज्यादा समय बिताने को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. बता दें कि सना सबसे कम उम्र में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली महिलाओं में शामिल हैं.

वीडियो में फिनलैंड की पीएम दोस्तों के साथ शराब पीते, डांस करते और गाना गाते दिखती हैं. माना जा रहा है कि यह वीडियो ओरिजनली इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट किया गया था. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर पीएम को विरोध का सामना करना पड़ रहा है. कई लोगों ने पीएम के इस्तीफे की मांग की है.

आलोचकों का कहना है कि पीएम के पास हमेशा उनका सरकारी फोन होना चाहिए. ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर तुरंत फैसला ले सके. हालांकि, वर्किंग स्टाइल को लेकर पीएम सना की खूब तारीफ भी होती रहती है.

Iltalehti न्यूजपेपर के मुताबिक, वीडियो में फिनलैंड की कई बड़ी हस्तियां भी दिखती हैं. इनमें सिंगर एल्मा, इंफ्लूएंसर जेनिता ऑटियो, टीवी होस्ट टिन्नी विकस्ट्रॉम, यूट्यूबर इलोना यलीकोर्पी, रेडियो होस्ट करोलिना टुओमिनेन, स्टाइलिस्ट वेसा सिल्वर और सना की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद इल्मरी नूरमिनेन शामिल हैं.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today. She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling. The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो के आधार पर यह कहना मुमकिन नहीं है कि यह वीडियो कब और कहां का है. ऐसा माना जा रहा है कि यह वीडियो किसी प्राइवेट अपार्टमेंट का है. इस वीडियो पर पीएम या उनकी स्टाफ की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है.

पीएम सना मारिन की पार्टियों और सोशल मीडिया पब्लिसिटी का तरीका ट्रेडिशनल प्रधानमंत्री के स्टाइल से काफी अलग है. इस पर खूब चर्चा भी होती रही है.

पिछले साल मांगी थी माफी

पिछले साल पीएम सना को कोविड केस के कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्लब में सुबह 4 बजे तक पार्टी करने की वजह से माफी तक मांगनी पड़ी थी. तब पीएम सना की सरकार के विदेश मंत्री कोविड पॉजिटिव पाए गए थे. इसके कुछ ही घंटो बाद पीएम डिनर और ड्रिंक्स के लिए निकल गई थीं. लेकिन बाद में इस मामले को लेकर उन्होंने फेसबुक पर माफी मांगी थी.

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool... maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8