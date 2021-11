अमेरिकी नेता ने कहा- सबसे बड़े अमीर ज्यादा टैक्स दें, 'गुस्से' में एलन मस्क ने दिया ये जवाब

टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क एक बार फिर विवादों में हैं. दरअसल, उन्होंने हाल ही में सीनेटर बर्नी सैंडर्स पर विवादित टिप्पणी की, जिसका काफी विरोध हो रहा है. वरिष्ठ अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने अमीरों को उनके करों के 'उचित हिस्से' का भुगतान करने की मांग की, जिस पर 'गुस्से' में एलन मस्क ने विवादित टिप्पणी की.

अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्वीट करके कहा, 'हमें मांग करनी चाहिए कि अत्यंत धनी लोग टैक्स के रूप में अपने उचित हिस्से का भुगतान करें.' बर्नी सैंडर्स सीनेट बजट समिति के अध्यक्ष हैं. 80 वर्षीय सीनेटर बर्नी के इस ट्वीट को ट्रोल करने के अंदाज में एलन मस्क ने जवाब दिया, 'मैं यह भूल गया था कि आप अभी भी जीवित हैं.'

I keep forgetting that you’re still alive — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2021

ब्लूमबर्ग के बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, बर्नी सैंडर्स 'अत्यंत धनी' लोगों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव कर रहे हैं और एलन मस्क, जिसकी कुल संपत्ति 285 बिलियन डॉलर है, वह इस दायरे में आ सकते हैं. एक ट्विटर पोल के बाद एलन मस्क 5 बिलियन डॉलर के शेयर बेच चुके. अब उन्होंने कहा, 'क्या मैं और स्टॉक बेच दूं, बर्नी? आप कहना क्या चाहते हैं'

Anyone who follows me knows that I am not a Bernie Sanders fan. However, I have mentioned in the past my respect for @elonmusk and the things he has done. However, this tweet from Elon is disgusting. Elon, you just guaranteed that I will never be a customer for a Tesla. https://t.co/sM0sjb4mrH — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) November 14, 2021

One way to assess whether powerful people are actually also good people is how they treat the elderly, who have lived their own full and rich lives. https://t.co/HSevNJ17FK — George Takei (@GeorgeTakei) November 14, 2021

I’m old enough to remember when Barack Obama and Joe Biden saved @elonmusk and @Tesla with a $465 million bailout. Elon Musk is only a billionaire because of government assistance. It is time for the billionaires to pay their fair share. — Rev. Dr. Chuck Currie (@RevChuckCurrie) November 14, 2021

एलन मस्क के इस ट्वीट पर कई लोग भड़क गए. ट्विटर पर ही कई लोगों ने उनकी खिंचाई की और उनसे केवल अपने टैक्स का भुगतान करने के लिए कहा. कुछ ने किसी बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति असंवेदनशील होने के लिए एलन मस्क को फटकार लगाई, वहीं अन्य ने मीम्स और व्यंग्यात्मक ट्वीट्स के साथ उनका मजाक उड़ाया.