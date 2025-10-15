scorecardresearch
 

Video: जब ट्रंप की तारीफ कर रहे थे पाकिस्तानी पीएम, कुछ ऐसा था मेलोनी का रिएक्शन, हर कोई शेयर कर रहा वीडियो!

जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने की मुहिम पर निकल पड़े और उनकी तारीफ़ों के कसीदे पढ़ने लगे तो मंच पर मौजूद अन्य नेताओं का धैर्य जवाब दे गया. मगर सबसे 'कीमती' रिएक्शन मेलोनी का था. उनकी आंखों, उनके हाथ और उनके 'पोकर फ़ेस' ने वो सब कह दिया जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता.

जैसे ही शहबाज ट्रेप की तारीफ करने लगे मेलोनी शॉकिंग रिएक्शन देने लगीं. (Photo: ITG)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति समझौते पर केंद्रित 'पीस समिट' आयोजित किया था. इस समिट में अन्य देश के नेता स्टेज पर आकर ट्रंप की तारीफ कर रहे थे लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने ट्रंप की इस कदर तारीफ की उनकी चापलूसी हर कोई देखता रह गया. इटली की प्रधानमंत्री Giorgia Meloni की प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी थी कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई राष्ट्रपति ट्रंप की इतनी भी चापलूसी कर सकता है. सोशल मीडिया पर अब मेलोनी का रिएक्शन वायरल हो रहा है.

जब शरीफ़ ट्रंप की प्रशंसा में पुल बांध रहे थे, तो उनके ठीक पीछे खड़ी जॉर्जिया मेलोनी की प्रतिक्रिया कैमरे में कैद हो गईं. मेलोनी ने पहले अविश्वास के भाव में अपने मुंह पर हाथ रख लिया, और फिर एक असामान्य मुद्रा में दिखीं, जिससे लगा कि वह इतनी तारीफों को सुनकर हैरान हैं और अपनी हंसी या आश्चर्य को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मेलोनी का यह सीधा और बिना झिझक वाला रिएक्शन सोशल मीडिया पर तुरंत चर्चा में आ गया. लोगों ने इस पल को "बहुत कीमती" और "शानदार" कहा कई यूज़र्स ने कहा कि मेलोनी का चेहरा देखकर लगा जैसे वो राजनीतिक ड्रामे से थक चुकी हैं और बस ईमानदारी से अपनी सच्ची प्रतिक्रिया दे रही हैं. गाज़ा शांति वार्ता के बीच यह घटना मज़ेदार मोड़ बन गई और असली मुद्दे से हटकर सुर्खियों में छा गईं. 

वायरल वीडियो में एक शख्स ने कमेंट कर कहा कि झूठ भी कितनी तसल्ली से बोला जा रहा है. यह देखकर मेलोनी हैरान हैं. मेलोनी का रिएक्शन देख एक अन् शख्स ने पूछा कि क्या यह वीडियो ऐआई जनरेटेड है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह सब सुनकर मेलोनी भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही हैं.

