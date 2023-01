लड़के को गिटार बजाने से पुलिस ने रोका, वायरल Video पर भड़के लोग

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो की वजह से लोग पुलिस पर खूब भड़क रहे हैं. मामला दिल्ली के कनॉट प्लेस का है. वीडियो में एक पुलिसकर्मी गिटार बजा रहे लड़के को रोकता दिख रहा है. आर्टिस्ट जमीन पर बैठकर गिटार बजा रहा है और आसपास लोगों की भीड़ संगीत का आनंद लेने के लिए आ जाती है. तभी पुलिसकर्मी आर्टिस्ट के पास आता है और उसके हाथ को झटकाकर गिटार बजाने से रोक देता है. हालांकि, वीडियो कब का है, ये स्पष्ट नहीं है.

पुलिस, आर्टिस्ट को खड़ा होने के लिए कहती है. वीडियों में पुलिसकर्मी को ये कहते सुना जा सकता है, 'जब आवाज दे रहा हूं, नहीं सुनोगे तो क्या करें.' अभिनेता राजेश तैलंग ने वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए लिखा है, 'इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देखा. दिल्ली पुलिस ये ठीक नहीं किया गया. ये आर्टिस्ट हमारी दिल्ली को अधिक सुंदर और संगीतमय बनाते हैं. शर्मनाक!!!'

पुलिस पर भड़क रहे लोग

अभिनेता के वीडियो को अभी तक लाखों लोगों ने देखा लिया है. वीडियो को दस हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और बड़ी संख्या में लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, 'यह संगीत के लिए एकदम सही स्थान है. किसी को इसे रोकने का अधिकार नहीं है, फिर चाहे उसे संगीत पसंद हो या न हो.'

एक अन्य यूजर ने कहा, 'दुखद! गिटार बजाने में क्या गलत है?' वहीं तीसरे यूजर का कहना है, 'एक आर्टिस्ट के लिए यह बहुत ही अपमानजनक है. उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इसके लिए माफी मांगेगी.'

Watched this clip on Instagram. @DelhiPolice this is not done. These artists make our delhi more aesthetical, musical. Shame !!! pic.twitter.com/FJhENQGkdV — Rajesh Tailang (@rajeshtailang) January 4, 2023

This is so disrespectful for an artist. Hope @DelhiPolice will apologise for this. — Roshan Bhondekar (@roshan_b) January 4, 2023

Even in NY & other cities we have musicians,artists showing their talent. WTF is wrong with Delhi Police. Jaha zarurat hai waha nahi kuch bolna. So dumb. @CPDelhi Delhi ki police ko kya ho gaya 🌎mai naam roshan kar rahi hai galat baat par. Jane do bande ko bhai.Jao ChorKo pakdo — Buie aka Rakhee ਰਾਖੀ 🇺🇸|🇮🇳 (@BuieBedi12) January 5, 2023

एक ट्विटर यूजर ने अमेरिका और ब्रिटेन का जिक्र करते हुए लिखा है, 'पता नहीं दिल्ली में कुछ कानूनी नियम हैं या नहीं, जो इस पर प्रतिबंध की बात करते हैं, लेकिन आप अमेरिका, ब्रिटेन के कोने-कोने, ट्रेन स्टेशनों पर आर्टिस्ट्स को इसे बजाते हुए देखेंगे और कई मामलों में लोग खुद इसमें शामिल हो जाते हैं या कम से कम इसका आनंद तो लेते ही हैं.'