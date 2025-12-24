बिजनेस में 14 करोड़ गंवाने के बाद आज चला रहा रैपिडो, एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र की कहानी वायरल

एक रैपिडो बाइक ड्राइवर और उसके यात्री के बीच हुई एक साधारण बातचीत सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रही है. यह कहानी एक एक्स (X) यूजर चिराग ने शेयर की है, जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. चिराग ने बताया कि एक सामान्य रैपिडो राइड के दौरान ड्राइवर ने उससे पूछा कि वह कहां रहता है और कहां पढ़ाई करता है. यह बातचीत आम लग रही थी, लेकिन कुछ ही देर में ड्राइवर ने अपनी जिंदगी की कहानी बतानी शुरू कर दी.

और पढ़ें

एमिटी यूनिवर्सिटी से की पढ़ाई

ड्राइवर ने बताया कि उसने एमिटी यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी. उसके पिता सेना में थे और परिवार का अपना अच्छा-खासा बिजनेस था. उस समय उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और किसी चीज की कमी नहीं थी. लेकिन फिर कोविड-19 महामारी आ गई. ड्राइवर ने बताया कि कोरोना के कारण उसके परिवार का पूरा बिजनेस खत्म हो गया. उन्हें 13–14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और सब कुछ बंद करना पड़ा. इसके बाद उसने एक दोस्त के साथ मिलकर नया स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन वह भी नहीं चल पाया और उसमें उसकी बची-खुची 4 लाख रुपये की बचत भी खत्म हो गई.

साइकिल से शुरू किया रैपिडो ड्राइवर का काम

उसने चिराग को बताया कि उस वक्त उसके पास सिर्फ एक साइकिल बची थी. उसी साइकिल से उसने रैपिडो ड्राइवर का काम शुरू किया, ताकि किसी तरह जिंदगी आगे बढ़ सके. ड्राइवर ने यह भी कहा कि वह बहुत थक चुका है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है. उसने कहा, “मैं अब भी भगवान पर भरोसा करता हूं. हार मानने से पहले एक आखिरी कोशिश जरूर करूंगा. ये शब्द सुनकर चिराग खुद को रोक नहीं पाया और भावुक हो गया. उसने लिखा कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे. वह चुपचाप बैठा रहा और महसूस किया कि जिंदगी कई बार सच में बहुत अन्यायपूर्ण होती है.

Advertisement

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी-अपनी राय देने लगे. एक यूजर ने लिखा, “कोविड ने बहुत से परिवारों को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया.' दूसरे ने कहा, “हर इंसान की अपनी कहानी होती है, कुछ अच्छी और कुछ बहुत दर्दभरी.'इस कहानी ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे आसपास कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं.

---- समाप्त ----