पैसे बचाने के लिए बिल्ली का खाना खा रहा PHD स्टूडेंट, फ्री खाने के लिए ब्लड डोनेट 

स्विट्ज़रलैंड में पढ़ रहे एक चीनी पीएचडी छात्र ने पैसे बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है. उसने बताया कि प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए वह बिल्ली का खाना खाता है। यह खबर अब दुनिया भर में वायरल हो रही है. छात्र ने बताया कि चीन में मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद उसने लगभग ₹34 लाख बचाए थे. लेकिन स्विट्जरलैंड में महंगाई बहुत अधिक है. एक पीएचडी छात्र को हर महीने 1000–1500 स्विस फ्रैंक (लगभग ₹1–1.5 लाख) की जरूरत होती है.
स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के काम पर रोक
आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के काम करने पर कानूनी रोक है, इसलिए उन्होंने आने से पहले ही तय कर लिया था कि वे कम से कम बजट में गुजारा करेंगे. उन्होंने बताया कि पैसे बचाना एक कला है, और इसी वजह से मैंने खुद को यह ऑनलाइन नाम दिया है. उनके सबसे चौंकाने वाले खुलासों में से एक था प्रोटीन पाने के लिए बिल्ली का खाना खाना. एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे स्विस सुपरमार्केट माइग्रोस से बिल्ली का खाना खरीदते हैं.
ब्लड डोनेट से फ्री खाना
अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए काम करने पर कानूनी रोक होने की वजह से, उसने कम खर्च में जीवन जीने का फैसला किया. उसने बताया कि 3 किलो बिल्ली का खाना सिर्फ 3.75 स्विस फ्रैंक (लगभग ₹345) में मिलता है. इसमें 32% प्रोटीन होता है, जो किसी भी सामान्य खाने की तुलना में काफी सस्ता और अच्छा है. प्रोटीन और खाने की बचत के लिए वह ब्लड डोनेट भी करते हैं. पैसे बचाने और अच्छा खाना खाने के लिए वे ब्लड डोनेट भी करते हैं. ब्लड डोनेट करने पर उसे स्नैक्स, सैंडविच, सूप और चॉकलेट मिलते हैं वह हमेशा लंच टाइम पर ब्लड डोनेट करने जाता है. इस छात्र की कहानी इस बात को दिखाती है कि कम पैसों में भी स्मार्ट तरीके से जीना संभव है, भले ही तरीका थोड़ा अनोखा क्यों न लगे.
स्विट्जरलैंड में पीएचडी में खर्च
स्विट्ज़रलैंड मे एक पीएचडी छात्र को आमतौर पर प्रति माह 1,000 से 1,500 स्विस फ़्रैंक (1,300 और 2,000 अमेरिकी डॉलर) की जरूरत होती है. छात्र ने आगे बताया कि मैंने कई छात्रों को तीसरे वर्ष में ही पढ़ाई छोड़ते देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे ट्यूशन और रहने का खर्च वहन नहीं कर सकते. यह ऐसी बात है जिसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता.