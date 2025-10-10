शख्स ने इस वजह से ठुकराई 96 लाख रुपये की जॉब, लोग बोले - 90 लाख में भी आ जाएंगे

एक शख्स ने 96 लाख रुपये सालाना सैलरी का ऑफर ठुकराया दिया. यह दावा एक रिक्रूटर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया है. इसके बाद से तकनीकी क्षेत्र में वेतन को लेकर एक बहस शुरू हो गई है. रिक्रूटर ने बताया कि एक उम्मीदवार ने ₹96 लाख सैलरी का ऑफर इसलिए ठुकराया दिया. क्योंकि वह ₹1.3 करोड़ एनुअल सैलरी चाहता था.
जुनैद खत्री नाम के इस शख्स का पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो रहा है. खत्री ने बताया कि वे एक अनाम कंपनी में 'हेड ऑफ इंजीनियरिंग' पद के लिए भर्ती कर रहे थे. कंपनी खास तौर पर एक उम्मीदवार को नियुक्त करना चाहती थी, लेकिन उस उम्मीदवार की वेतन अपेक्षाएं बजट से काफी अधिक थीं.
शख्स ने की थी 1.3 करोड़ रुपये की डिमांड
खत्री ने कहा कि उम्मीदवार ने 1.3 करोड़ रुपये की मांग की, जबकि इस पद के लिए बजट केवल 96 लाख रुपया था. बातचीत करने की कोशिशें सफल नहीं रहीं और अंततः उम्मीदवार ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया. अपने पोस्ट के कमेंट सेक्शन में रिक्रूटर ने बताया कि उस शख्स के पास 17 वर्षों का अनुभव था.
नौकरी देने वाले के पास नहीं था इतमा बजट
उन्होंने लिखा कि इस कैंडिडेट को रिजेक्ट करना दुखद है. वह 1.3 करोड़ चाहता है जबकि बजट 96 लाख का है. दोनों पक्षों के बीच निगोसिएशन की काफी कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बन सकी. कई लोगों ने इस पोस्ट पर अपने रिएक्शन देते हुए इस ऑफर के लिए अपनी रुचि दिखाई. इस पर कई मजाकिया टिप्पणियां भी की गईं.
वायरल पोस्ट पर लोग दे रहे ऐसे रिएक्शंस
इस पोस्ट पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी है. कुछ ने इसे हल्के-फुल्के अंदाज में लिया तो कुछ ने गंभीरता से देखा. कुछ लोग पद के बारे में और जानकारी चाहते थे, जबकि अन्य ने उच्च वेतन वाली नौकरी पाने की इच्छा जताई. एक X यूजर ने मजाक में कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस ऑफर को 90 लाख रुपये में स्वीकार कर लूंगा. दूसरे ने कहा कि भाई मुझे 90 लाख में ले लो, जो भी होगा मैं सीख लूंगा.
एक अन्य यूजर ने कहा कि मैं ये काम 40 लाख रुपये में कर सकता हूं. एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि मेरे पास 15 वर्षों का इंजीनियरिंग का अनुभव है, मैं इस काम के लिए 90 लाख रुपये में तैयार हूं.
(नोट - यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट पर आधारित है. aajtak.in इन दावों की पुष्टि नहीं करता है.)